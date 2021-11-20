Похищенного афганского психиатра нашли мертвым спустя несколько недель после исчезновения

Известного в Афганистане психиатра Надера Алеми нашли мертвым со следами пыток на теле. Его похитили еще в сентябре в городе Мазари-Шариф, когда мужчина ехал с работы.

Информацию о смерти врача подтвердила его семья, пишет The Guardian. Они рассказали, что изначально похитители вымогали у родных Алеми выкуп в 800 тысяч долларов.

Злоумышленники заставляли семью психиатра продать дом и больницу и не принимали объяснений, что никто в стране не купит недвижимость в такой ситуации. В результате родные психиатра смогли собрать всего 350 тыс. долларов, взяв деньги у друзей и продав машины и драгоценности.

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Эту сумму они отправили похитителям, а на следующее утро получили тело 66-летнего Надера Алеми.

Стало известно, что за несколько месяцев до похищения мужчина получал звонки и сообщения с угрозами. Его дочь рассказала, что отец страдал диабетом, однако нападавшие не обратили внимание ни на возраст, ни на состояние здоровья врача и подвергли его пыткам.

Алеми открыл первую в Афганистане частную психиатрическую клинику. Среди его пациентов были в частности и боевики "Талибана".

"Похитители и убийцы должны понести ответственность, а "Талибан" должен обеспечить безопасность народу Афганистана", – прокомментировал ситуацию один из афганских правозащитников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Афганистане убили 29-летнюю активистку, которая защищала права женщин. Ее тело смогли опознать только по одежде.