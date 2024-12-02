'Подпишу хоть сегодня': Кобахидзе неожиданно заявил, что уже не против евроинтеграции Грузии

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе неожиданно заявил, что власть якобы не прекращала процесс евроинтеграции. Он сказал, что готов подписать соглашение о начале переговоров о вступлении в ЕС "уже сегодня", если будет такое предложение.

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Слова главы правительства на пресс-конференции процитировала грузинская службы Радио Свобода в воскресенье, 1 декабря. По его словам, Грузия "не останавливает процесс евроинтеграции, а активизирует усилия, чтобы обеспечить вступление в 2030 году".

Он сказал, что распространяется дезинформация, будто грузинские власти остановили процесс европейской интеграции.

"На этом фоне позорно и тревожно, что посол Европейского Союза был причастен к дезинформационной кампании, которую проводит радикальная оппозиция и аффилированные с ней общественные организации и СМИ", – сказал Кобахидзе.

Обращаясь к послу ЕС он заявил: если переговоры начнутся, правительство Грузии готово подписать их сразу же.

Окончательное вступление Грузии в Евросоюз в 2030 году является обязанностью "Грузинской мечты" перед каждым гражданином Грузии, сказал премьер-министр. Также он подчеркнул, что именно при правительстве "Грузинской мечты" были подписаны соглашение об ассоциации и соглашение о свободной торговле, а также страна получила визовую либерализацию.

29 ноября посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский сделал свое первое заявление для СМИ после того, как Кобахидзе заявил, что Грузия приостанавливает процесс европейской интеграции до 2028 года. Он назвал это решение жалким и душераздирающим и заявил, что оно противоречит решительно выраженному желанию большинства грузинского народа, а также существующей политике всех грузинских властей.

Отметим, что 28 ноября Иракли Кобахидзе заявил об отказе от вступления Грузии в ЕС до 2028 года. Решение он объяснил якобы "шантажом" со стороны ЕС. В этот же день в стране начались акции протеста. Участники протестов обвиняют правительство в остановке процесса европейской интеграции и требуют новых парламентских выборов.

Силовики уже трижды разгоняли акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси с применением силы и специальных средств и арестовали более 150 человек. Сотрудники правоохранительных органов применяли физическое насилие к демонстрантам и представителям СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Офисе президента Украины сказали, что Россия предпринимает очередную попытку поглощения чужой государственности. В очередной раз под российской угрозой оказалась Грузия, которая выбрала путь евроинтеграции.