Обращение понтифика к российской молодёжи, которую он назвал наследницей "великой" России с её "екатеринами" и "империей" – это лучшая иллюстрация удивительной живучести на Западе соответствующих иллюзий, которые на психологическом уровне мешают признать Россию первородным злом и объявить ей экзистенциальную битву. Кремлевская зараза столетиями вела пропаганду "русского великокультурья" среди европейцев, которые оказались подсажены на наркотик "превосходства России", а ведь как объявлять настоящую войну тому, кого ты считаешь "культурно превосходящим", "духовно богатым", "хранителем великих ценностей", "Третьим Римом", "Родиной Достоевского" и просто "победителем во Второй Мировой"?

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Вот почему Запад не воюет против России, как следовало бы, а вместо этого осторожно не даёт Москве выиграть, а Украине – проиграть. Отсюда все эти странные высказывания по поводу того, что "мы не стремимся поменять режим в России" (Шольц), что ATACMS более необходимы на тайваньском фронте (американские СМИ), что немецкие Taurus и английские Storm Shadow надо искусственно ограничить в дальности до 250 км (чтобы ни-ни по российской территории и даже по Крымскому мосту!) и что "все войны заканчиваются за столом переговоров" (Столтенберг).

Простой ответ на эту проблему заключается в том, что необходимо вырастить новые поколения европейцев, свободных от пропаганды "русского величия" и понимающих, что Россия – это не более чем древнее скопище доцивилизационной дикости, мечтающее сделать весь мир театром кровавого абсурда за фасадом "ролдугина" во главе с кривоногим лысый чёртом, который, удерживая намазанный "Новичком" скипетр в одной руке и череп Ивана Грозного в другой, будет посмеиваться над итальянцами, распевающими вокруг него оперы, и французами, спешащими поднести ему очередной деликатес из утиной печени.

Нынешние лидеры Запада с их комплексами заискивания перед "великороссами" никуда не годны – с этим придётся смириться, наблюдая за их жалкими попытками "сдержать Россию". Вся надежда – на будущие светлые головы, но их ещё надо родить и воспитать. Просто плодиться и размножаться уже недостаточно. Пора заняться массовым политическим образованием для подрастающих жителей евроатлантики.