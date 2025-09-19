Об учениях "Запад 2025"

Видео дня

Как-то незаметно прошла новость о том, что Польша заблокировала границу с республикой Беларусь после залёта Гербер на территорию Польши.

Все поржали на тему "украинского зерна" и на том все.

Далее текст на языке оригинала.

Потім була нота під@рського МЗС – розблокуйте кордон.

Потім було ниття з Білорусі на цю тему, але на то всім пох…

Потім до Польщі полетів особисто голова МЗС Китаю, щоб просити розблокувати кордон.

І це вже цікаво.

Ван Ї занадто потужна фігура, щоб переживати за транзит білорусів через кордон.

Виявилося, що після початку війни в Україні, єдиними воротами "шовкового шляху" по суходолу з Китаю до ЄС став саме Польсько-Білоруський кордон. Через нього в рік проходить китайських товарів десь на 20 ярдів доларів. А за 20 ярдів Ван Ї вже готовий нахилитись.

Але переговори пройшли не те щоб х*рово… Поляки заявили, що не відкриють кордон, допоки не будуть відчувати безпеку. Китай було видихнув – типу закінчяться 16 вересня під@рські навчання Запад-2025 і все знову поїде. Але поляки подумали, і заявили, що попри закінчення навчань їм досі трєвожно. Не відчувають вони безпеки ані на землі, ані в повітрі. А коли відчують – все відкриють.

Тобто, що ми маємо.

Ху@ло для залякування Європи вирішив провести масштабні навчання біля кордонів з ЄС. В пресу почали "витікати" інсайди про "підготовку до удару по Сувальському коридору" з виходом до Калінінграду. Гербери запустили на Польщу. Наполохали НАТО. Витратили купу грошей на навчання.

А в результаті:

– а в результаті провели незграбні навчання по радянських стандартах в стилі наступу на Київ в 2022 році. Без використання сучасних методів війни.

– під@рські військові на фронті трохи офігіли від примітивного шоу, та не зрозуміли, кого можна таким налякати?

– Лукашенко всіх переграв, та запросив на спільні навчання спостерігачів від США та Туреччини. Двох країн НАТО. Судячи з того, що кремль це ніяк не коментував – для них то був сюрприз. Неприємний сюрприз.

– Z-воєнкори від такого подарунку від Лукашенка офігіли ще більше, і взагалі перестали розуміти, що відбувається.

І за всі цю х*рню по-факту заплатив Китай.

Прєкрасниє учєнія!