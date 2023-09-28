Почему возник скандал с Ярославом Гунькой в Канаде: Вятрович разъяснил ситуацию

Народный депутат и директор Украинского института национальной памяти Вячеслав Вятрович заявил, что громкий скандал, который возник в Канаде в результате приглашения бывшего дивизионщика Ваффен-СС "Галичина" Ярослава Гунькой в парламент, стал результатом слишком поверхностного знания украинской истории не только в мире, но и в самой Украине. К сожалению, официальной реакции от Министерства иностранных дел или украинской диаспоры в Канаде до сих пор не последовало.

Об этом историк рассказал в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в авторской передаче "Орестократия". Для России подобный скандал, несомненно, успешное достижение насаждения собственных нарративов пропаганды, отчасти даже оправдывающих войну "против нацистов" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Комиссия Жюля Дешена (комиссия по запросу о военных преступниках в Канаде, созданная в 1985 г, – Ред.) пришла к выводу, что нет оснований говорить о преступном характере самой дивизии, нет никаких оснований обвинять в преступлениях, нет никаких оснований говорить о том, что те украинцы, которые есть гражданами Канады и являвшимися воинами дивизии "Галичина" могут быть обвинены в каких-либо конкретных преступлениях. Поэтому мне очень странно, что сейчас через 40 лет после этого скандала результаты работы этой комиссии абсолютно вне информационного поля, а информационное поле насыщено абсолютно советско-российским пропагандистскими штампами, нацистская дивизия, коллаборанты, участники Холокоста, инструмент Холокоста, те, кто уничтожал тысячи поляков и так далее", – рассуждает Вятрович.

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Он добавил, что раздосадован отсутствием голоса Украины, которая может иметь в результате этого скандала довольно мрачные последствия. Киев должен это понимать, учитывая, как сильно сегодня наше государство нуждается в западной помощи.

"То, что сейчас для России это успешная спецоперация по распространению информации о том, что все украинцы коллаборанты, нацисты, денацификация, которая якобы началась в Украине с 22 года наверняка не такая уж и безосновательная, а может нужна. Если не будет с нашей стороны реакции, очевидно, что Россия будет еще больше, еще сильнее воспользуется результатами того, что сейчас происходит", – подытожил нардеп.

Напомним, во время выступления президента Зеленского в парламенте Канады, организаторы мероприятия призвали поприветствовать 98-летнего ветерана дивизии Ваффен-СС "Галичина" Ярослава Гунько. После этого еврейские правозащитные организации в Канаде осудили этот эпизод и назвали это "тревожным и возмутительным", назвав украинского ветерана военным преступником.

Лидер канадской консервативной оппозиции Пьер Пуальевр назвал это "ужасной ошибкой" премьер-министра Трюдо, и требовал, чтобы тот извинился и воздержался от "переложения вины на других, как он всегда делает".

В результате спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился перед обществом, указав, что ничего не знал о прошлом Гунько. Впоследствии он подал в отставку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский и глава канадского правительства Трюдо обсудили оборонные потребности Украины, дальнейшую финансовую и гуманитарную поддержку нашего государства, а также расширение возможностей для экономического и инвестиционного сотрудничества.

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