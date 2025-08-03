После того, как медведев пригрозил Трампу "мёртвой рукой" (это старый мордорский комплекс управления массированным ядерным ударом), Трамп приказал разместить "в соответствующих регионах" две американские атомные подводные лодки, прямо увязав это со словами бывшего президента рф.

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Так вот, в своё время именно приближение ядерного оружия или даже только его угроза стали причинами и Карибского кризиса, и долгой войны в Афганистане – на которой, впрочем, всего за более 9 лет ссср потерял меньше, чем сейчас россия теряет ежемесячно.

Но теперь уже на такие мелочи в мордоре даже не обращают внимания, как и, между прочим, на приближение к нему НАТО путём вступления Финляндии и Швеции, что ранее тоже могло бы вызвать войну.

Война в Украине изменила масштабы: ради неё мордору всё прочее стало безразлично, никаких целей она не достигла, а наоборот – невероятно повысила опасность для россии, включая её обе столицы и даже сибирь с дальним востоком, но успела стать для рф самоцелью, ради которой всё остальное (жизни, безопасность, экономика) – как выяснилось, просто лишние подробности.

Если же то, ради чего всё прочее было, таким образом, принесено в жертву, не даст орде ощутимого результата, а при сопротивлении Украины именно к этому и идёт, причём Трамп данный процесс фактического поражения московии ещё и ускорит, пуйлу незамедлительно надо будет на ком-то отыграться – и это может быть лишь Европа.

Поэтому от обязательств перед Европой Трамп уже заблаговременно техничен отходит – а вот Украина для него это дело совсем другое и более принципиальное, поскольку у нас "война, которую НЕ ОН начинал"!

В этом контексте весьма интересны слова в ответе госсекретаря Рубио насчёт возможности Европы защититься от россии: на ядерную войну, мол, русские не решатся, поскольку плохо владеют даже обычным оружием, и при этом имеются сомнения, что обычными военными средствами они могли бы противостоять даже "многим странам Европы", не говоря уже о США.

Вот и интересно – а что ж это за такие "МНОГО стран"?

Великобритания, Франция, Германия – кто ещё? Италия с Испанией? Но каким бы глупым ни было пуйло, ни на кого из них оно не нападёт.

А вот Польша и тем более страны Балтии – при условии полумёртвой "пятой статьи" и неуверенности Трампа в том, что он им будет помогать, – это уже вполне реально, и ко "многим" они могут и не относиться. Ну а как Цивилизация их "защищала", мир уже увидел в 1939-1940 годах.

Именно это и является наиболее ужасным для НАТО, которое перед Украиной обязательств вроде бы и не имеет, но, как почему-то многие полагают (однако не Трамп!), имеет их перед своими членами и, если не станет их защищать или не сможет этого сделать (а оно и не станет, и не сможет!), подпишет себе приговор, продемонстрировав собственную импотенцию.

Это и будет огромной пуйловой победой, которая затмит фактическое поражение от Украины, которую не удалось одолеть.

А заодно и Трамп докажет всем, у кого есть сомнения, что его (ЕГО!) поддержка стоит несоизмеримо дороже "гарантий" такого великого и ужасного НАТО (которое тоже, кстати, "не он" создавал).

Остальное – "коммерция".