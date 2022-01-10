Я почему-то не сомневаюсь, что музыканта Викрама Рузахунова, которого на известном видео пытались выдать за "безработного киргиза, нанятого ради погромов в Казахстане" ловили, пытали и допрашивали именно россияне, а не казахи.

И дело здесь даже не в том, что допрашивающие говорят на правильном русском языке с легким аканием.

Дело в том, что почти наверняка в тот момент, когда его брали, он сначала честно представился джазовым музыкантом. Казахи бы проверили – просто ради того, чтобы не вляпаться. В голову же российского силовика просто не влезет мысль, что киргиз может быть джазовым музыкантом – он воспримет это как очевидную ложь и даст палкой по лицу, чтобы не нес пурги и честно говорил, что он разнорабочий из аула. Ведь все киргизы в их мировоззрении либо дворники, либо разнорабочие.

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Рузахунов же очевидно в какой-то момент сообразил, что нужно подыграть. Если к моменту публикации видео он еще был жив, возможно, это спасет ему жизнь.