'Поблагодарил за освобождение задержанных': Трамп поговорил с Лукашенко перед встречей с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Переговоры состоялись накануне встречи первого с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Главной темой стало освобождение 16 заключенных, за что Трамп поблагодарил Лукашенко. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

О чем говорили Трамп и Лукашенко

По словам Трампа, главной темой звонка стало поблагодарить Лукашенко за освобождение 16 заключенных. Кроме этого, стороны обсудили возможность освобождения еще около 1300 заключенных.

"Наш разговор был очень хорошим. Мы обсудили много тем, в частности предстоящий визит президента Путина на Аляску", – отметил Трамп.

Он также добавил, что с нетерпением ожидает предстоящей встречи с Лукашенко.

Что предшествовало

В пятницу, 15 августа, Трамп проведет встречу с Путиным на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Саммит начнется ориентировочно в 22:30 по киевскому времени. OBOZ.UA ведет трансляцию этого действа.

Предварительно сообщалось, что в четверг самолет с Путиным уже вылетел в Анкоридж. С собой кремлевский диктатор повез целую делегацию, в состав которой, в частности, вошли его помощник Юрий Ушаков, переговорщик Кирилл Дмитриев, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 14 августа заявила, что Трамп во время встречи с Путиным планирует задействовать все рычаги влияния, чтобы установить мир в Украине. И хотя он не хотел бы вводить новые санкции, но готов это сделать, так же как и привлечь другие инструменты, сказала пресс-секретарь.

Дональд Трамп считает, что украинский лидер Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин смогут начать и провести переговоры, которые в конце концов завершатся миром в Украине. Такие переговоры, по словам американского президента, он стремится устроить на Аляске.

Ранее Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Владимир Путин готов заключить соглашение о завершении войны против Украины. Он допустил, что угрозы санкциями могли повлиять на решение Кремля добиваться переговоров.

