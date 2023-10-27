Победа дипломатии: в Латинской Америке впервые приняли резолюцию с осуждением российской агрессии против Украины

Участники форума "Свободная Америка" приняли итоговую декларацию, где впервые в Латинской Америке четко осуждается агрессия РФ против Украины. В текст документа удалось включить отдельный пункт, который выражает солидарность с украинским народом и поддержку Формулы мира.

Об этом 27 октября сообщила заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк. "Мы добились принятия итоговой декларации форума "Свободная Америка", где впервые в Латинской Америке есть общая позиция христианско-демократических партий с четким осуждением российской агрессии против Украины", – написала она в своем Facebook.

Видео дня

Елена Кондратюк отметила, что впервые с момента полномасштабной войны с РФ удалось в таком широком формате, объединяещем 34 партии из 21 государства Латинской Америки, привлечь внимание общественности и политикума этого региона к борьбе Украины с агрессором.

"Мы солидарны с народом Украины, который страдает от неоправданной, непровоцированной российской агрессии. Призываем все страны Америки присоединиться к реализации Формулы мира для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине в соответствии с Уставом ООН", – говорится в тексте итоговой декларации форума "Свободная Америка".

Вице-спикер Рады поблагодарила всех, кто способствовал этой миссии.

"Есть отличный результат совместной и настойчивой работы моей команды вместе с посольством Украины в Мексике во главе с послом Оксаной Драмарецкой. Это также большой успех делегации Верховной Рады Украины, которую я возглавляла как вице-спикер. Мы приняли самое активное участие в работе форума "Свободная Америка" и почувствовали очень благосклонное отношение и искреннюю поддержку и понимание коллег", – рассказала Елена Кондратюк.

Форум "Свободная Америка" состоялся 25-27 октября в Мехико по инициативе Христианско-демократической организации Америки, объединяющей 34 политических партии из 21 страны Латинской Америки.

Как сообщал OBOZ.UA, Елена Кондратюк на форуме "Свободная Америка" призвала политиков из 20 стран присоединиться к санкциям против РФ. Кроме того, она призвала к коренному реформированию Совбеза ООН.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!