Платил за секс с несовершеннолетней и употреблял наркотики: в Конгрессе США обнародовали скандальный отчет о расследовании дела экс-конгрессмена Гейца

Комитета по этике Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет после расследования дела бывшего конгрессмена от Флориды Мэтта Гейца. Избранный президент США Дональд Трамп собирался назначить его на должность генерального прокурора, но Гейц снял свою кандидатуру после обвинений в сексуальных домогательствах к 17-летней девушке.

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В отчете комитета говорится, что во время расследования было доказано, что Гейц "нарушил правила Палаты представителей и другие стандарты поведения, запрещающие проституцию, половое сношение с несовершеннолетними, употребление запрещенных наркотиков, недопустимые подарки, особые услуги или привилегии, а также препятствие работе Конгресса".

В документе сказано, что политик с 2017 по 2020 год заплатил десятки тысяч долларов женщинам, которые, по мнению комитета, вероятно, были связаны с сексуальной активностью и/или употреблением наркотиков.

Также в 2017 году Гейц заплатил 17-летней девочке за сексуальные услуги. В этот период он также, как отмечается, употреблял или хранил наркотики, включая кокаин и экстази, несколько раз.

Комитет также рассматривал поездку Гейца на Багамы в 2018 году, где он принял в подарок транспорт и жилье. Кроме того, отмечается, что бывший конгрессмен "сознательно и преднамеренно пытался помешать расследованию Комитетом его поведения".

The Washington Post пишет, что комиссия проводила "многолетнее расследование" в отношении Гейца и обвинений в его адрес. Источники говорят, что отчет комиссии якобы откладывали после того, как он стал кандидатом Трампа на должность генпрокурора.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 ноября республиканец Мэтт Гейц снял свою кандидатуру с должности нового генерального прокурора США. Он поблагодарил Трампа за доверие, но заявил, что "не хочет отвлекать внимание" будущей администрации Трампа.

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