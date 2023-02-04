Блог | Виталий Портников: "План Бернса" по сдаче территорий Украины провалился

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung утверждает, что поставка Украине танков стала возможна только после того, как директор ЦРУ Вильям Бернс потерпел фиаско и в Киеве, и в Москве, когда предлагал завершение войны по схеме "мир в обмен на территории". Разумеется, в Белом доме немедленно опровергли эту информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикацию швейцарского издание "уткой". Однако важно понять, как на самом деле Киев и Москва могут реагировать на подобные предложения.

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По этому плану, если он действительно существовал, Украина должна была смириться с потерей примерно 20% своей территории, что в принципе равно территории Донецкой и Луганской областей (Крым, разумеется, оставался за скобками договоренностей), а Россия — согласиться с тем, что Украину ей не проглотить и удовлетвориться этими самыми 20%. Другие подробности плана Neue Zürcher Zeitung не разглашает, да они и не важны, так как и руководство Украины, и руководство России не восприняло предложения всерьез.

В Киеве уверены, что война может завершиться только после того, как будет восстановлена территориальная целостность страны и получены гарантии безопасности — в этом президент Владимир Зеленский опирается на общественное мнение. А в Москве считают, что рано или поздно все равно добьются "целей спецоперации", то есть ликвидации Украины, и никакие 20% никому не интересны.

Два общества — оба готовы к войне

Социологи регистрируют усиление поддержки "спецоперации" и веры россиян в победу. Даже если предположить, что многие люди руководствуются не "патриотизмом", а страхом, в любом случае Владимир Путин опирается на широкий общественный консенсус, связанный с пониманием необходимости "победы над Украиной", то есть ее уничтожения.

По большому счету, сегодня мы видим два общества — оба готовы к войне. При этом россияне при всех экономических трудностях несут куда меньшие лишения, чем украинцы, которых убивают, насилуют, грабят, оставляют без тепла и света. Украинская ожесточенность сталкивается с российским равнодушием — это тоже содействует готовности воевать в обеих странах.

Что в этой ситуации делать Соединенным Штатам и странам ЕС? Конечно, с идеальной точки зрения добиваться восстановления территориальной целостности Украины и международного права в целом. А если идеал недостижим, то рассчитывать на украинский успех и российскую усталость от войны.

Военные успехи или политическое чудо

Для этого нужно постоянно повышать ставки. Именно поэтому президент Байден решил поставить "Абрамсы", вероятно, реагируя на провал плана Бернса, тем самым разблокировав немецкую готовность к поставкам "Леопардов", куда более важную с точки зрения ближайшей ситуации на фронте.

Если и это решение не приведет к благоразумию в Кремле, то на очереди будут истребители. Не случайно об этом уже вслух говорят в европейских столицах. На Западе действительно хотят, чтобы война завершилась как можно скорее. Поскольку проблемы с Китаем у американцев, европейские экономические трудности — все это рано или поздно скажется на общей ситуации с российской агрессией.

Владимир Путин, однако, ни от чего не устал. Можно заметить, что противостояние с Западом вызывает у него скорее энтузиазм: он вжился в роль лидера, который должен показать всем "кузькину мать" и азартно занимается мобилизацией соотечественников. Так что ни на какие компромиссы Путин не пойдет. Даже если теоретически предположить, что к компромиссам готовы в Киеве. А поскольку в Киеве, естественно, не готовы, то Путину даже не нужно задумываться, что ему что-то помешает воевать.

Поэтому Западу остается уповать либо на украинские военные успехи и давать на порядок больше оружия, либо на политическое чудо типа "исчезновения Путина". А в противном случае смириться придется не украинцам и не россиянам, а цивилизованному миру — с затяжной тяжелой войной, которая легко может совпасть с конфликтом с Китаем и экономической рецессией. Это тоже вариант развития событий, о котором не стоит забывать.