Пионтковский: США уже понимают, что путинский режим нужно менять, он – вассал Китая

В политике США в последнее время произошел коренной перелом: правящие элиты начинают справляться со своими фобиями развала России, утверждая, что режим Путина нужно менять. Сохранение нынешнего правителя РФ чревато для свободного мира еще большими последствиями. В рамках проекта "Орестократия" Андрей Пионтковский, публицист и аналитик, рассказал о новых трендах в американской политике, касающихся будущего постсоветского пространства, а также как развал Крымского моста повлияет на переустройство России.

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– Не успел президент Франции Макрон съездить в Китай к Си, как стал первым лоббистом китайских интересов в Европе… Что произошло?

– На Макрона смотрят как на предателя, тем более что Америка трижды спасала Францию в мировых войнах – в первой, второй и в третьей, холодной. Макрон сделал беспрецедентное заявление: в конфликте США и Китая вокруг Тайваня Франция не будет занимать чью-то сторону. Это предательство по отношению к маленькому государству Тайвань, процветающему экономически.

Крупнейшее событие последних месяцев – это попытка Китая создать империю зла; американцы называют его "легион тьмы". Поездка Си в Москву показала, что Путин является вассалом, лидер КНР вручил главе РФ ярлык на правление до 2030 г. – в стилистике и в практике Золотой Орды. Помните его слова: "В этой стране будут выборы в следующем году, и я уверен, что добрый русский народ выберет этого человека, который сидит напротив меня"? Си уехал, подписав 14 экономических соглашений, которые передавали в распоряжение Китая экономические ресурсы Восточной Сибири и Дальнего Востока. Де-факто все это передано в ходе пятнадцатилетней политики Путина, его создания зон развития совместно с Китаем, теперь лидеры закрепили ситуацию де-юре.

За неделю до поездки Си в Москву министерство природных ресурсов Китая опубликовало карту Китая и его соседей, где все населенные пункты на территории РФ – от Владивостока до Байкала – написаны так, как они и назывались до аннексии этих территорий по Пекинскому договору. Причем момент выбора психологически очень точный: Путин только объявлен в розыск как международный преступник, визит Си в Москву был крайне для него важен. В этой обстановке в Москве никто не посмел пикнуть против такой выходки.

По стопам лидера приехал китайский военный министр, который три дня в Москве, по существу, занимался инвентаризацией, мол, что еще есть такого интересного из гнилого российского военного промышленного комплекса, что еще можно использовать в Китае из богатств Сибири.

– Мы как-то "потеряли" Макрона…

– Конечно, состоялась беспрецедентная вербовка Макрона. Все прекрасно понимают, что Си уже открыл все карты и практически объявил о своих планах военным путем присоединить Тайвань. Он, собственно, и получил свой третий срок, убедив партийное руководство КНР, что возвратит "на родину Тайвань". В итоге он стал заложником своих обещаний. Он понимает, что Америка в ближайшие недели возобновит экономическую блокаду Китая, и прежде всего технологическую. Ведь грандиозный успех Китая, который впечатляет весь мир, основан на трансфере западных современных технологий, которые щедро предоставляли западные компании, прежде всего американские.

Второе, санкции США – просто смертельный удар для экономики. Но… Макрон не просто приехал, он приехал с руководителями крупнейших французских компаний, он обеспечил Китаю технологический тыл. Это, конечно, слабее, чем полный доступ ко всем американским технологиям, но, во всяком случае, это очень серьезный прорыв. Более того, Макрон самонадеянно обещал ему поддержку всего Европейского Союза… но это вызвало резкую реакцию ряда европейских стран, и не только наших традиционных друзей: прибалтов, поляков, но и Германии, которая резко осудила Макрона за его поведение.

В свете этой новой геополитической ситуации Америка прекрасно понимает: из-за спины проигравшего войну гопника гораздо более серьезный противник объявил войну США, поэтому русскую голову нужно отрубить, и как можно скорее. Во-первых, не забываем о ядерном потенциале; оставшиеся военные технологии могут стать полностью ресурсом Китая. Во-вторых, Америка не может в одиночку защитить Тайвань, ей нужны союзники.

Китай – это основная опасность, но из этого следует, что с меньшей опасностью надо заканчивать как можно скорее, – чтобы его ресурсы не оказались в распоряжении Китая и чтобы продемонстрировать нашим потенциальным союзникам на Дальнем Востоке решимость Америки защищать свои ценности и принципы.

– Это повтор "казуса Меркель", немецкий канцлер надеялась через экономические контракты контролировать Путина, а Америка, мол, искусственно придумывает проблемы в отношениях с РФ. Ситуация повторяется один в один с Макроном по Китаю. Что побуждает французского президента занимать деструктивную позицию?

– Во-первых, я бы поспорил здесь с вашей аналогией с Меркель. Она была достаточно циничной, но какие-то иллюзии, что экономическими связями можно исправить Путина, – были.

У Макрона сейчас, когда он откровенно анонсировал свое глобальное соперничество, вплоть до военного с США, никаких иллюзий быть не может. Это традиция французской политики после Второй мировой: Си завербовал Макрона так же, как Сталин в 1944 году завербовал Де Голля. Правда, у Сталина были очень серьезные основания вербовать: он назначил Францию победителем во Второй мировой, против чего возражали и Рузвельт, и Черчилль… они в гробу видали этого Де Голля и эту Францию. Во Франции на одного французского патриота было 10 коллаборационистов. Де Голль очень оценил сталинскую услугу, и заискивание перед Кремлем стало традиционной его политикой. Франция позиционирует себя как некий посредник между Западом и Москвой, это всегда было фишкой Франции, ну и прежде всего это проявление тщеславия французской элиты. На протяжении всей холодной войны Франция все время покусывала Америку и заигрывала с Москвой. Вершиной этого цинизма стал выход из военной организации НАТО и перенос штаб-квартиры Альянса. Офис в Брюсселе оказался в середине 60-х годов, вначале НАТО ютилось в Париже.

По поведению Макрона видно, что французам нужно все время подчеркивать комплекс неполноценности своей геополитикой: им нужно быть в каждой геополитической бочке затычкой. Мы же видели, что Макрон продолжал традицию всех французских президентов и до самого последнего момента созванивался с Путиным, встречался с ним. Но после того, как Путин уже был объявлен военным преступником, когда ясно уже было, что его политическая звезда закатывается, Макрон просто заменил Кремль на Пекин и будет ту же деголлевскую игру разыгрывать теперь с другим патроном.

– Германия не поддержала Макрона в этой ситуации: было резкое заявление Бербок, министра иностранных дел ФРГ, которая раскритиковала позицию французского президента. Германия понимает риски французской игры?

– Германия пережила острейший кризис в августе прошлого года. Можно пошутить, что кризис случился после того, как президент ФРГ Штайнмайер провел несколько часов в украинском убежище во время военного налета. Вернувшись, он произнес историческую речь. Тот самый Штайнмайер, который ранее для украинского уха был символом соглашательства с РФ и выкручивания рук Украине, тот же Штайнмайер выступил с очень эмоциональной речью и очень искренним покаянием: "Я ответственен за политику "Путин – ферштейн", я думал, что она избавит нас от войны, приведет к какому-то сотрудничеству России с Западом, но именно эта политика привела к войне, и поэтому нужно от нее отказаться. РФ и ФРГ противники, своей войной в Украине Россия спилила все принципы европейской безопасности".

Немцам не привыкать, у них была большая школа нравственности после падения гитлеризма, и поэтому эта выходка Макрона с предательством свободного мира ради какой-то "особой великой роли" Франции в отношениях с тоталитарным государством искренне возмутила немцев.

– Важная проблема сегодняшней войны – западные партнеры, прежде всего США, пока еще не понимают, что делать с Россией и Путиным в поствоенный период, после выхода Украины на границы 91-го года… Что дальше? Есть много фобий – боязнь развала России, боязнь междоусобных войн, боязнь ядерного оружия. Почему до сих пор нет важных ответов?

– Вот эти все фобии переживали практически все, в том числе – и руководство байденовской администрации. Вспомните американского президента Джорджа Буша, победителя холодной войны, который проявил те же комплексы в своем Kyiv Chicken Speech. Он уговаривал ВРУ, в большинстве состоящей из коммунистов, ни в коем случае не объявлять независимость Украины. Те же страхи перед неопределенностью.

Да, Украина побеждает и выйдет на границы 1991-го года, но по ту сторону остается громадная страна, которая любит пугать фразой про 11 часовых поясов, страшилками о классической русской смуте, Гражданской войне и т. д. До масштабирования китайской угрозы Запад думал, что давайте лучше оставим Путину власть, потому что иначе вот страшная угроза русской смуты. Сейчас они понимают, что "Путин у власти" – это полное подчинение России и всех ее ресурсов Китаю, фактически объявившему нам тотальную войну. Это хуже всякой великой русской смуты. Поэтому решающий перелом сознания происходит буквально на наших глазах.

Тон задал экс-советник Трампа Болтон в своей знаменитой статье: что мы должны сделать после победы Украины, чтобы разрубить российско-китайскую ось. Они пока еще не пришли к окончательным выводам, но нас должна вдохновлять предпосылка к победе Украины (в этом уже никто не сомневается). Во-вторых, они не любят говорить эту фразу "изменение режима", но уже подразумевают, что режим нужно "change", потому что он – вассал Китая. При этом все понимают, что после падения режима, конечно, велика угроза распада России.

– Точка развала России – это проигрыш в войне?

– Да, это проигрыш в войне, падение режима, но давайте вернемся тогда к маркерам успеха или неуспеха этого наступления. Успех – это уничтожение Крымского моста. Потому что уничтожение Крымского моста превращает в котел всю эту крымскую группировку, армия вынуждена оттуда бежать, и это большой военный результат, и еще больше – успех политический, психологический. Этого путинский режим не выдержит.

Любой уход режима – это угроза распада, но ведь в этом случае громадную роль будет играть Китай. Во-первых, он примет в этом участие, вот эти "переименованные" территории просто немедленно забирает себе. У Пекина будут большие возможности подчинить разные якутские республики, западно-сибирские республики, превратить их в свои протектораты, получив тот же результат, от которого хотели уйти, – полное подчинение значительной части России Китаю.

С другой стороны (я продолжаю обсуждение участников в этой дискуссии), на первом этапе к власти придет какая-то, скажем, националистически ориентированная группа, и новые правители России просто обязаны будут увидеть ту реальную угрозу, которую представляет для них Китай, а Китай уже перестанет стесняться. Он пока надеется, что Путин будет до 30-го года, а в случае внезапного ухода Путина он предпримет там решительные действия. Повторюсь: нельзя исключать появление в РФ некой националистической силы, которая понимает громадную опасность Китая, которая найдет взаимопонимание с желающими отделиться регионами – в стремлении сопротивляться поглощению Китая.

– Если наши западные партнеры, американцы в том числе, искренне желают, чтобы мы "отрубили" Крым от остальной части России, почему до сих пор нет вооружений дальнего радиуса?

– Потому что до сих пор они работали в другой парадигме, до сих пор сопротивление вот этой группы Салливана было достаточно серьезным, у них были какие-то аргументы, и, кроме того, эти аргументы поддерживались республиканской партией.

Сейчас ситуация поменялась кардинально. Изменение угроз должно повлиять на действия американских властей.

– Если мы берем за точку отсчета развал Крымского моста, что дальше происходит в России, в Москве?

– Эти все колоссальные линии напряжения – между штурмовиками "Вагнера" и генеральным штабом, которые просто ненавидят друг друга, между правящими элитами, общее экономическое настроение (о котором мы знаем по известным разговорам Иосифа Пригожина с Ахмедовым) – все это взорвется, и Путин будет смещен.