Петарда взорвалась во рту: в Польше во время протеста медиков погиб человек

В Польше во время протеста медиков погиб 70-летний мужчина, который положил себе в рот зажженную петарду. От полученных травм он скончался в больнице.

Происшествие случилось в субботу утром, 18 сентября, в Варшаве, сообщает Onet.pl. Известно, что мужчина сделал это, поскольку был недоволен митингом.

Правоохранители начали устанавливать детали инцидента. По их словам, смерть наступила из-за петарды или другой взрывчатки, а не в результате выстрела. Погибший был военным пенсионером, пишет RMF FM.

Полицейские нашли прощальное письмо мужчины. В нем он рассказал, что протестовал против митинга медиков. Погибший считал, что он является политическим. Напомним, что акции протеста в Польше начались 11 сентября. Участники выдвинули восемь требований, среди них есть повышение зарплаты медицинскому персоналу.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Польше в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли четыре человека. Среди погибших двое украинцев – мужчины в возрасте 37 и 39 лет.