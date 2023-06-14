Первая в своем роде: в Израиле представили систему перехвата гиперзвуковых ракет Sky Sonic. Фото

В Израиле представили первую в своем роде систему гиперзвукового перехвата ракет Sky Sonic. Уникальную разработку создала оборонная технологическая фирма Rafael.

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Об этом сообщает The Times оf Іsrael. Систему Sky Sonic разрабатывали в течение трех лет. Позже ее покажут на Парижском авиасалоне (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Компания только недавно получила разрешение Министерства обороны на разглашение этой системы.

"Sky Sonic представляет собой крупный технологический скачок в области гиперзвуковой противоракетной обороны. Разработанная с исключительной маневренностью и высокой скоростью, она эффективно нейтрализует гиперзвуковые ракеты, которые движутся со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука с непревзойденной точностью и незаметностью", – сказано в сообщении.

Компания пока не называет сроки, когда ракета будет готова к использованию, но заявила, что в ближайшем будущем проведет первые испытательные полеты.

Экс-министр Юваль Штайниц, являющийся главой правления Rafael, сказал, что компания несколько лет назад определила потенциальную угрозу гиперзвуковых ракет и начала научно-исследовательское мероприятие.

"Мы следим за развитием событий и возникающими угрозами в текущем контексте безопасности и разрабатываем самые передовые системы защиты", – сказал он.

По его словам, система ПВО средней дальности David Sling, уже используемая израильскими военными, технически может бороться с гиперзвуковыми ракетами, но новая система разработана специально для противодействия этой угрозе.

"Проект Sky Sonic – это инновационная, уникальная в своем роде разработка для угрозы гиперзвукового оружия", – акцентировал Штайниц.

Отмечается, что гиперзвуковое оружие, летящее со скоростью в пять раз превышающую скорость звука, может создать серьезные проблемы для систем противоракетной обороны из-за своей скорости и маневренности.

Как известно, большинство систем противовоздушной обороны работают на высоте до 20 километров, а противоракетные системы перехватывают цели за пределами земной атмосферы, как правило, на высоте более 70 километров.

Система Sky Sonic предназначена для перехвата гиперзвуковых угроз в диапазоне высот 20-70 километров, где приближающаяся ракета, скорее всего, будет маневрировать, чтобы не быть сбитой традиционными средствами ПВО.

В Rafael заявили, что США уже проявили интерес к Sky Sonic.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле этого года в одном из сбитых дронов-камикадзе в Украине была обнаружена деталь, которая, вероятно, была произведена в Китае в январе 2023 года. Это факт указывает на то, что Китай оказывает поддержку программе беспилотных летательных аппаратов в Иране.

Также Иран предоставляет России материалы для строительства завода по производству беспилотников, таким образом помогая Кремлю наладить постоянные поставки оружия для войны в Украине. Таковы выводы разведки США, обнародованные Белым домом в пятницу, 9 июня.

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