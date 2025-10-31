Трамп заявил, что поднял вопрос Украины, но китайское государственное агентство Синьхуа ни словом об этом не обмолвилось.

1. Головний підсумок півторагодинних переговорів - сторони розпочали діалог із річного мораторію на торгові конфлікти. Протягом року Трамп обіцяє не вводити мита, а Китай зняв обмеження на рідкоземи. Це означає, що на старті сторони погодилися на початок конструктивного діалогу.

2. Просто, щоб ми краще розуміли настрій сторін наведу два заголовки з російської версії Сіньхуа: "Си Цзиньпин призвал к уверенному продвижению вперед гигантского корабля китайско-американских отношений" та "Развитие Китая идет рука об руку с видением Д. Трампа "Сделаем Америку снова великой" -- Си Цзиньпин".

3. Річний мораторій - це, по-перше, довгі переговори, які Трамп хоче завершити до виборів 4.11.2026, а Сі розуміє, що в Трампа є часовий ліміт. Відтак, всі головні рішення, схоже, почнуть викристалізовуватися не раніше травня-червня 2026 року.

4. Офіційний Пекін не згадав Україну взагалі. Це було абсолютно прогнозовано. Я повторю те, що кажу багато місяців підряд: ми маємо сформулювати своє бачення майбутніх стосунків з Китаєм, щоб прискорити процес тиску КНР на Москву.

5. Починається дуже складний процес переговорів, де ми (Україна) є не пріоритетним питанням для однієї з сторін. Ми є всього лише частиною цього переговорного процесу в контексті безпеки в Європі.

Після лютневої проблеми в Овальному кабінеті ми змогли стати частиною виборів в США і увійшли в обовʼязковий пріоритет виборів в США. Зараз наша задача стати (в позитивному значенні) частиною пріоритету для Пекіна. І це неможливо зробити без зміни нашої політики на китайському напрямку.