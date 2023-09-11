Перед землетрясением в Марокко в небе видели странные вспышки: что говорят учёные. Видео

Власти Марокко официально сообщили, что количество жертв землетрясения достигло 2 122 человек, а 2 421 житель страны получил травмы. Идут поисковые операции и спасательные работы.

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Тем временем в сети появилось видео синего свечения, которое предшествовало стихийному бедствию. Кадры опубликовало издание NEXTA Live.

Ранее похожее свечение было зафиксировано и перед землетрясением в Турции, которое произошло в марте 2023 года.

До сих пор ученые остаются в недоумении относительно того, что вызывает эти вспышки. Одной из гипотез является возможность высвобождения энергии при движении литосферных плит под землей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Марокко поздно вечером в пятницу, 8 сентября, произошло мощное землетрясение магнитудой 7. Многие жители были вынуждены провести ночь под открытым небом, поскольку правительство Марокко предупредило их об опасности возвращения в свои дома.

Жители Марракеша рассказывали журналистам, что в исторической части города, являющейся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушились некоторые здания, а местное телевидение показало фотографии упавшего минарета мечети и обломки, лежащие на разбитых автомобилях.