Пентагон: потери Украины при контрнаступлении ожидаемы, но они могут добиться успеха в тяжелых битвах

Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Силы обороны Украины имеют необходимые средства для того, чтобы их действия в процессе контрнаступления были успешными. При этом, по ее версии, каждый новый бой с противником превращается в затяжной, наподобие сопротивления под Бахмутом.

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Об этом американская чиновница сказала во время общения с прессой 20 июня. Она обозначила, что никто не рассчитывает на простые решения и освобождения части оккупированной Украины за несколько дней.

"Мы знаем, что битвы будут тяжелыми. Мы знаем, что на это уйдет время. И мы уверены, что украинцы имеют то, в чем нуждаются. Мы предоставили Киеву системы и средства, в которых они нуждаются для боевых действий прямо сейчас", – указала Сингх.

Она также заметила, что российские войска учатся на прошлых ошибках и приспосабливаются к новым условиям боя. Однако украинские бойцы не менее подготовлены, и готовы давать соответствующий отпор врагу.

Напомним, что аналогичное заявление на последней встрече в формате "Рамштайн" выразил министр обороны Ллойд Остин. По его словам, в рамках масштабного контрнаступления обе стороны несут потери в боевой технике. Однако для украинской армии такие потери не могут стать препятствием в продвижении, ведь в резервах Сил обороны достаточно мощностей, чтобы ремонтировать поврежденную технику и получать непрерывную помощь от союзников

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Силы обороны продолжают наступательные действия, они проходят в соответствии с утвержденными планами. На нескольких направлениях украинские воины добились продвижения.

Так, например, накануне, 19 июня ВСУ вели контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях и вновь добились успехов. Тем временем Россия перебрасывает часть войск на восточный фронт.