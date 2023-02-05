Патриарх Кирилл был шпионом СССР в Швейцарии – SonntagsZeitung

В 1970-х годах лидер Русской православной церкви Кирилл работал на советскую секретную службу КГБ и шпионил в Швейцарии. Тогда он был известен под псевдонимом "Михайлов".

Видео дня

Об этом сообщило немецкое издание SonntagsZeitung. Он должен был собирать информацию о членах Всемирного Совета Церквей и влиять на их отношение к Советскому Союзу.

Как говорится в источнике, Кирилл Гундяев всегда стремился подстраиваться под политику правительства – в настоящее время он активно поддерживает президента России Владимира Путина, из-за чего лидер церкви оказался под санкциями Великобритании и Канады.

"Советский Союз был атеистическим государством, но репрессии против церкви со временем ослабевали. Тогдашнему 24-летнему священнику Кириллу разрешили переехать в Женеву, чтобы представлять русских православных на Всемирном совете церквей", – сообщает источник.

Несмотря на то, что он приехал из Москвы в качестве официального представителя, он быстро завоевал доверие русской эмигрантской общественности.

В своей автобиографии бывший консул при советском посольстве в Женеве Вадим Мельников описывал Гундяева.

"Как он был красив в молодости! К сожалению, не женат. Но женщины любили его. Он был высок, молод и всегда в хорошем настроении. К нему тянулись люди", – говорил он.

Важно отметить, что Мельников был не просто дипломатом, а офицером советской секретной службы КГБ. Из обнародованных позже советских файлов историки и российские журналисты сделали вывод, что Кирилл Гундяев также работал на КГБ в Женеве — под псевдонимом "Михайлов". Он должен был собирать информацию о членах Всемирного Совета Церквей и влиять на их отношение к Советскому Союзу.

Швейцарская федеральная полиция также создала дело о "русском священнике" – оно подтверждает, что "монсеньор Кирилл", как он назван в картотеке, принадлежал к КГБ.

Ни сам Кирилл, ни РПЦ сегодня не хотят комментировать обвинение в шпионаже в пользу КГБ. На вопрос Всемирный совет церквей ответил, что у него "нет информации" по этому вопросу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против 22 священников РПЦ. Среди тех, кто попал под ограничения, есть и племянник патриарха РПЦ Кирилла (Владимира Гундяева).