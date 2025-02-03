'Партнеры в Европе понимают ситуацию': эксперт объяснил, почему о выборах в Украине намекают именно американцы

США могут давить на Украину для того, чтобы в стране провели выборы. Во-первых, американцы действительно могут считать, что так "поднимут легитимность" украинской власти. Во-вторых, они могут таким образом надеяться на изменения в правительстве и парламенте и более "понятных и комфортных" представителей.

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Такое мнение в комментарии OBOZ.UA высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. Он подчеркнул: наши партнеры в Европе понимают ситуацию, они заявляли о том, что, несмотря на российскую пропаганду, несмотря на попытки Владимира Путина заявить, что украинская власть якобы не является легитимной, есть закон и есть продолжительность власти.

"И предусмотрено, что и президенты, и Верховная Рада, и местные советы выполняют свои обязательства до момента приведения к присяге новых, новоизбранных лиц", – пояснил эксперт.

Что касается США – такая проблема действительно существует. И вопрос не только в спецпредставителе по вопросам Украины и РФ в администрации Дональда Трампа Ките Келлоги. Ведь некоторое время назад, еще при Джо Байдене, сенатор Линдси Грэм тоже говорил о "необходимости выборов" в Украине.

"То есть среди республиканцев такое мнение существует и очевидно, что они могут ставить это в зависимость, в том числе, от получения Украиной помощи. Очевидно, США имеют возможность давить на Украину для того, чтобы Украина согласилась провести выборы", – считает Леонов.

Он подчеркнул: пока действует военное положение, выборы невозможно провести просто по закону.

Но есть и чисто технические проблемы. Для того чтобы провести голосование, нужно разобраться вообще с населением Украины, с гражданами, кто где проживает и кто где может голосовать.

"Например, чисто техническая проблема: как обеспечить голосование, когда нет видения, где находятся граждане Украины. Говорят, за границей около 20 миллионов человек. Даже если меньше, то, очевидно, чтобы дать возможность им проголосовать, нужно уже сейчас проводить переговоры с теми либо другими странами и говорить о возможности предоставления для голосования каких-то больших помещений. Потому что очевидно, что посольство и консульство Украины просто не смогут обеспечить возможность проголосовать всем, кто хочет", – указал эксперт.

Также важны вопросы безопасности, вопросы о перемещенных лицах. "Фактически для того, чтобы провести честные, прозрачные выборы, нужно еще некоторое время, чтобы вообще сменить базу, законодательную базу, посмотреть, как это возможно с организационной точки зрения. Причем, с одной стороны, было бы неплохо начинать уже сейчас подготовительную работу. Просто то, что можно сделать заранее. Но если та же Верховная Рада начнет рассматривать соответствующие законы, то, очевидно, это будет воспринято как старт избирательной гонки и начнутся процессы, которые трудно будет остановить", – заявил Леонов.

Отвечая на вопрос, почему Штаты настаивают на выборах, он указал на несколько моментов.

Если американцы считают, что нужно "поднять легитимность украинской власти", то это, наверное, с точки зрения будущих соглашений. Мол, только человек, получивший поддержку на выборах, сможет подписывать их. По словам Леонова, это в американских принципах и стиле.

"Другой вопрос, каким образом это сделать таким образом, чтобы не навредить Украине? Это большой вопрос. Второй момент, что они могут таким образом смотреть, что можно в Украине изменить Верховную Раду, можно изменить состав правительства и, возможно, партнеров, которые будут им более понятными, более комфортными и так далее. Вариантов может быть достаточно много. Интересный момент, что действительно Кит Келлог говорил (хотя опять же стоит отметить, что это пока не официальные заявления, это мнение, но главное, чтобы оно не стало доминирующим), что, возможно, сначала будет перемирие, выборы, а уже потом будут мирные переговоры", – напомнил эксперт.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно Кит Келлог отметил, что Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина провела президентские выборы, вероятно, до конца 2025 года. В частности, если удастся достичь перемирия с Россией в течение нескольких месяцев.

– Президент Владимир Зеленский обещал, что Украина обязательно проведет честные и справедливые выборы. Однако сначала наше государство и народ нуждаются в установлении справедливого мира.

– В Офисе президента в этом контексте отметили: если план Вашингтона – только прекращение огня и выборы, это провальный план.

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