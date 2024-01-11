Парламент Италии одобрил резолюцию о военной поддержке Украины: что это значит

Сенат Италии одобрил предложенную правящими партиями резолюцию, обязывающую правительство этой страны к военной и гуманитарной поддержке Украины. Резолюция была одобрена 103 голосами "за" при 24 "против" и 27 воздержавшемся. Также резолюцию приняла нижняя палата парламента Италии.

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Как сообщили итальянские массмедиа, резолюцию представил министр обороны Гвидо Крозетто. Он также заявил о принятии правительством решения продолжить военную помощь Киеву.

В одобренной резолюции говорится о "продолжении поддержки украинских государственных органов, в том числе путем передачи средств, материалов и военной техники в соответствии с принятыми обязательствами и соглашениями в рамках НАТО и ЕС, а также международных организациях, к которым принадлежит Италия".

Также резолюция предлагает правительству поддержать "все дипломатические усилия" для прекращения войны. По словам Крозетто, "похоже, что настал момент для решительных дипломатических действий", потому что "с обеих сторон поступает ряд важных сигналов".

Гвидо Крозетто уже не первый раз говорит, что пришло время искать "политическое решение" о войне, которую в Украине развязала Россия. Он считает, что "то, что не удалось сделать с помощью оружия, должно быть сделано другим способом".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Италии Антонио Таяни предложил сформировать в Европейском Союзе единую армию, которая могла бы сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов на европейском континенте.

Тем временем в городе Модена российские пропагандисты собираются провести выставку-конференцию и рассказать о "расцвете" Мариуполя после оккупации его Россией. И это не единственная пропагандистская выставка в Италии.

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