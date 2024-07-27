Парламент Болгарии сделал первый шаг к введению евро: когда ожидается присоединение к еврозоне

В пятницу, 26 июля, парламент Болгарии сделал первый шаг к введению евро как национальной валюты. Для этого депутаты в первом чтении приняли соответствующий правительственный законопроект.

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Таким образом парламент обязал министерство финансов сделать запрос на членство Болгарии в еврозоне с 1 июля 2025 года, если в течение текущего года страна выполнит требование касательно инфляции. Об этом сообщает BNT.

В течение двух недель после достижения этого критерия правительство Болгарии обязано запросить чрезвычайные отчеты о конвергенции от Европейского центрального банка и Европейской комиссии, чтобы засвидетельствовать, что все требования для принятия в зону евро были выполнены.

Принято решение предусматривает, что Совет министров страны в координации с Болгарским национальным банком (БНБ) должен завершить процесс технической подготовки к внедрению евро не позднее конца первого квартала 2025 года. Депутаты также прописали, что Болгария должна ввести евро, сохраняя официальный обменный курс национальной валюты по отношению к евро.

Законопроект предусматривает, что в течение первого месяца с даты введения евро в Болгарии в обращении будут одновременно две валюты – лев и евро, причем обе будут иметь статус законного платежного средства. Также установлен бесплатный обмен двух валют на шесть месяцев. Все типы действующих банковских счетов, кредитов и депозитов будут преобразованы соответствующими учреждениями бесплатно в одной операции.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Болгария рассчитывает к концу текущего года присоединиться к еврозоне – валютному союзу государств-членов Европейского Союза, принявшим евро как свою национальную валюту и единственное законное платежное средство.

Премьер-министр страны Николай Денков сообщал, что для этого Болгарии осталось выполнить один последний критерий относительно уровня инфляции. Инфляция в стране не должна превышать 1,5% от трех самых низких показателей в еврозоне.

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