Пакистан готовит для Украины 44 танка, но РФ хочет помешать передаче – Firstpost

Пакистан намеревается передать Украине 44 танка Т-80 в обмен на помощь Запада, также пакистанские власти уже продают украинской армии боеприпасы. Это вызвало истерику в Кремле, там хотят помешать передаче танков и остановить поставки снарядов.

Видео дня

Москва уже обратилась к Китаю с просьбой повлиять на власти Пакистана. Об этом пишет индийское издание Firstpost.

И поставки боеприпасов, и возможную передачу 44 танков Т-80УД в издании объясняют желанием Пакистана справиться с усиливающимся экономическим кризисом. В Исламабаде надеются на финансовую помощь Запада.

"Пытаясь удержаться на плаву в условиях развертывания экономического кризиса, Пакистан прибег к продаже оружия и боеприпасов Украине, которая борется с российским вторжением. В социальных сетях стало вирусным видео, на котором, как утверждается, танковый экипаж украинской армии использует 122-мм артиллерийские снаряды, поставленные Пакистаном, во время боя с российскими войсками", – пишет издание.

При этом пакистанские власти отрицают поставки боеприпасов Украине, на официальном уровне заявляя, что государство придерживается политики "невмешательства" во внешние конфликты.

Также Пакистан выразил готовность передать Украине 44 танка Т-80УД, приобретенных в конце 1990-х годов.

Для поставок оружия в Украину Пакистан использует созданный Великобританией воздушный мост и порты в Польше и Германии.

В Кремле взбешены помощью Пакистана Украине. Как пишет издание, российское правительство и сам президент РФ Владимир Путин уже обратились к Китаю с просьбой "убедить Пакистан не присоединяться к Западу в поддержке Украины".

Также Кремль попытался подкупить сам Пакистан, предложив поставить в государство 50 тысяч тонн пшеницы для ослабления острой нехватки продовольства.

Напомним, в конце 2022 года в NASA заявили, что за год полномасштабного вторжения Россия украла на оккупированных территориях Украины пшеницы на $1 миллиард. Речь идет о порядка 6 миллионов тонн зерна.

Российские корабли экспортировали часть собранного зерна в страны, включая Ливию и Иран, но трудно оценить общие объемы. Дело в том, что грузоотправители скрывают происхождение грузов. Россия отрицает кражу зерна, но официальные лица публично заявляют о возобновлении поставок зерна из оккупированных портов.