'Открытая рана на сердце Европы': генсек ОБСЕ призвал прекратить войну, но не упомянул о России

Генеральный секретарь ОБСЕ Фэридун Синирлиоглу назвал войну в Украине "открытой раной на сердце Европы" и призвал к ее завершению дипломатическим путем. Однако в своем выступлении во время зимней встречи ПА ОБСЕ в Вене он ни разу не упомянул Россию – государство, которое начало войну и продолжает ее вести.

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Об этом сообщает Укринформ. Синирлиоглу говорил о миллионах погибших и раненых, разрушенных городах и селах, но не назвал виновного в этих преступлениях. Он подчеркнул, что пора "опять поставить дипломатию на первое место", однако не уточнил, как именно можно договариваться с агрессором, который не намерен останавливаться.

"Мои первые слова здесь сегодня не могут не касаться Украины. Продолжающаяся война является открытой раной на сердце Европы. Она убила и ранила более миллиона человек, привела к бесчисленным перемещениям, разрушила города и села. И она должна закончиться сейчас. Пора снова поставить дипломатию на первое место", - сказал он.

Кроме этого, генсек упомянул о трех сотрудниках ОБСЕ – Вадиме Голде, Максиме Петрове и Дмитрии Шабанове, которых содержат в Донецке и Луганске. Он пообещал сделать все возможное для их возвращения.

"ОБСЕ многое делает в Украине, и я верю, что ОБСЕ может многое сделать в будущем. Она имеет инструменты, опыт и знания, чтобы играть ключевую роль при достижении консенсуса", - добавил Синирлиоглу.

В своей речи, даже говоря о захватнической войне против Украины, Синирлиоглу ни разу не упомянул Россию – ни как страну-агрессора, ни как нарушителя принципов и обязательств ОБСЕ, несмотря на то, что эта война уже "убила и ранила более миллиона людей" и "является открытой".

Напомним, накануне Трамп сделал ряд заявлений, проливающих свет на реальное восприятие российско-украинской войны. В ходе общения с журналистами он перевел ответственность за российское вторжение с агрессора на жертву, заявив, что Зеленский не должен был начинать войну, а Россия хочет ее остановить.

Не удержался Трамп и от реверансов по Кремлю. Он заявил, что россияне атакуют лишь на 20% и Россия якобы могла бы быстро разрушить Украину, если бы захотела.

В то же время Трамп подверг критике Европу и Украину за якобы затягивание войны с Россией.

19 февраля в своей соцсети Truth Social Трамп подверг резкой критике главу Украины. Мол, тот "выманил" у Соединенных Штатов 350 миллиардов долларов на войну, "которую нельзя выиграть", и "играл как на скрипке" на Джо Байдене.

Также президент США назвал Зеленского "диктатором без выборов".

После этого поддержку Зеленскому выразили многие мировые лидеры, среди которых и ряд американских чиновников и конгрессменов.

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