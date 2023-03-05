'Откровенная ложь': Вучич заявил, что Сербия не давала оружия ни Украине, ни РФ

Сербский лидер Александер Вучич ответил на информацию о том, что его страна поставляла оружие Украине на фоне полномасштабного вторжения с Россией. По его словам, Белград не оказывает помощи ни одной из сторон российско-украинской войны.

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Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции, передает государственное телевидение. Он указал, что сербское оружие могло оказаться в украинской армии исключительно по стечению обстоятельств.

"Говорят, что мы экспортировали через Турцию. Зная, что есть вероятность, что часть продукции будет направлена какой-либо из сторон конфликта, мы добавили, что нельзя дальше экспортировать проданные Турции боеприпасы", – заметил Вучич.

При этом он категорически опроверг участие Сербии в вооруженном конфликте. Для него любые обвинения по этому поводу являются абсурдными и недопустимыми.

"Это откровенная ложь. Сербия никому из участников войны на территории Украины не поставляла оружие", – резюмировал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вучич заявил, что осуждает действия боевиков частной военной компании "Вагнер", которая ведет захватническую войну против Украины в рядах регулярной армии России. Сербские наемники, которые подписали контракт с одиозной ЧВК, будут нести уголовную ответственность по возвращении домой.

Еще раньше стало известно, что Вучич перестал общаться со своим российским коллегой Путиным и публично осудил развязанную Кремлем войну, отметив, что Крым и Донбасс – это Украина.

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