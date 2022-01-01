Ужасная новость. Министр иностранных дел Германии говорит, что предоставление (на самом деле – продажа) Украине лучших образцов вооружения – это ненужная эскалация конфликта.

В случае нападения Путина именно эта Анналена Бербок и ей подобные будут виновны в гибели многих людей. Фактически, это подталкивание агрессора наконец-то решить проблему силовым путем.

Ведь чем меньше сопротивление – тем быстрее Россия "возьмет свое". Сталинские слова в адрес Гитлера и Риббентропа "дружба, скрепленная кровью" продолжают свою жизнь в таких анналенах.