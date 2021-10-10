В последних числах октября должен состояться старт миссии Crew-3 и как это обычно бывает, в преддверии такого старта, происходят мероприятия, посвященные этому событию. В частности на пресс-конференциях представители НАСА, в общих чертах излагают суть предстоящей миссии и некоторые ее особенности. В этот раз, директор SpaceX по управлению полетами Dragon Сара Уокер сообщила о том, что миссия НАСА Crew-3 дебютирует с новой капсулой Crew Dragon (вероятно, C210), которая будет установлена на ускоритель Falcon 9 B1067. Это интересно в том плане, что вырисовываются контуры флота пилотируемых капсул SpaceX, которая де-факто превратилась в единственного реального перевозчика пилотируемых миссий.

Напомним, на сегодня одна капсула Crew Dragon сертифицирована на 5 запусков, что не исключает возможности продления сертификации на большее количество запусков. Но так вопрос может ставиться после того, как хотя бы одна капсула уже совершит указанное количество полетов и ее обследование даст основания полагать, что ее ресурса достаточно, для безопасного продолжения полетов.

С другой стороны, так вопрос может ставиться и по итогам эксплуатации капсул Cargo Dragon, которые являются точной копией Crew Dragon, за исключением систем, которые обеспечивают жизнедеятельности экипажа. Но конструктивно и в плане безопасности, они — ничем не отличаются. Инженеры самой SpaceX говорят о том, что аппараты имеют ресурс эксплуатации до 10 лет, а возможно и больше.

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Ведь изначально планировалось, что частота полетов Драконов будет вдвое меньшей, поскольку миссии должны были чередоваться с Боинг, который уже отстал от графика на два года и неизвестно, сколько он еще будет допиливать свой "Старлайнер". А раз так, то момент, когда встанет вопрос о том сколько будет летать каждый Дракон. Тем не менее, ввод новых машин говорит о том, что и НАСА, и SpaceX пришли к совместному выводу о том, что наверное сейчас надо исходить из того, что статус-кво изменится не скоро.

На сегодня компания имеет в эксплуатации две капсулы: C206 (Endeavor) и C207 (устойчивость) и это будет — третья капсула и по слухам, в производстве находится четвертая, что даст возможность полностью перекрыть потребности обеспечения оперативных миссий. Компания имеет еще одну капсулу — C208, но она будет использоваться для обеспечения "туристических" миссий, первая из которых — Inspiration4 была успешно завершена совсем недавно.

Ну и плюс к этому, готовятся новые грузовые капсулы Cargo Dragon 2, которые запланированы на выполнение миссий CRS-24 и CRS-25 в декабре 2021 года и мае 2022 года, соответсвенно. Все это вместе говорит о том, что из "темной лошадки" и номинального двойника Боинг, SpaceX превращается в основного партнера НАСА и все это произошло всего за два года. Боинг не только утратил свои лидирующие позиции, но теперь становится на позицию факультативной необходимости, в то смысле, что становится неважно, сможет ли он довести свою машину до ума или нет. Правда, за полученное от НАСА финансирование в 5 миллиардов долларов, он просто обязан выдать хотя бы один работающий аппарат, поскольку в противном случае ситуация может получить очень нехорошую оценку.

Ну а мы ждем другой программы, которая пока не вышла на стадию летных испытаний. Как только Starship покажет на что он способен, освоение космоса перейдет на другой уровень и совсем на другую скорость развития. Есть надежда на то, что до конца года ракета таки совершит свой первый орбитальный полет и тогда в следующем году будем наблюдать то, что раньше было только в фантастических фильмах.

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