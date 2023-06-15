Остин: у украинцев остается немало боевых мощностей, а РФ показывает одни и те же потери тысячу раз

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в рамках масштабного контрнаступления обе стороны несут потери в боевой технике. Однако для украинской армии такие потери не могут стать препятствием в продвижении, ведь в резервах Сил обороны достаточно мощностей, чтобы ремонтировать поврежденную технику и получать непрерывную помощь от союзников.

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Об этом он сообщил в ходе встречи министров обороны "Рамштайн", которая состоялась в Брюсселе 15 июня. При этом Россия существенно больше ограничена в своих возможностях, поэтому не имеет превосходства на поле боя.

"Это – война. Мы знаем, что будут повреждения техники с двух сторон на фронте. Что важно: у украинцев есть возможность восстанавливать поврежденное оборудование, где это возможно, ремонтировать и возвращать в бой. Также мы понимаем, как важно со своей стороны продолжать снабжение украинской армии нашей техникой", – пояснил американский чиновник.

Остин также усомнился в том, что российская пропаганда способна объективно освещать собственные успехи. Очевидно, что оккупанты демонстрируют одну и ту же разбитую технику множество раз с разных ракурсов, чтобы выдать это за череду новых побед.

"Я думаю, россияне показывают нам одни и те же боевые машины по тысячу раз из десяти разных углов. Но, честно говоря, у украинцев до сих пор остается немало боевых мощностей", – оптимистично подытожил участник саммита.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на заседании "Рамштайн" министр обороны Резников получил обязательства от союзников о старте учений для украинских пилотов на западных истребителях F-16. Тренировочный процесс возглавят Нидерланды и Дания, после чего к ним присоединятся другие страны.

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