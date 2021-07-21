В США есть свой символ несчастья и зовут его "Додик" или Дональд Трамп. Причем, этот персонаж намного более мощный в том плане, что у него сразу несколько проявлений такого "таланта". Например, он оставил свой пост с таким количеством жертв только от КОВИД, что до него такими показателями мог похвастаться только президент Рузвельт, который правил Штатами большую часть времени, которое США участвовали во Второй Мировой войне. Рубеж в 420 тыс жертв смогла преодолеть лишь Бразилия и вплотную к этому показателю приблизилась Индия. Но это – по состоянию на сегодня, через полгода после ухода Трампа из Белого дома.

Но за ним числится еще одна способность, которой за нашим комик-шоу пока не не наблюдается. Ключевое слово здесь – "пока". Дело в том, что спустя небольшое время после своего переезда в Белый дом начался процесс переезда его ближайших соратников на цугундер. Все эти манафорты, стоуны, коэны и прочие устроили такой себе конвейер, когда процесс посадки одного из них только подошел к завершению, тут же начинался процесс посадки следующего пассажира и это при том, что сам Трамп тогда был президентом.

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Правда, тогда он все свои полномочия употреблял для того, чтобы самому не выпасть из Овального кабинета и не заехать на федеральную тюрьму, где, между прочим, он сам же отменил мораторий на смертную казнь. А в принципе, за ним числятся такие чудеса, что если все вскроется, то как знать, где и как он отправится на вечный диспут с богом, как он это не раз рассказывал. Так что ему надо было спасать свой чуб и явно до братвы ему не было никакого дела.

Но вот, казалось бы, он ушел из Белого дома и эта его способность приносить неприятности ближним своим должна была сойти на нет, но все продолжилось. Недавно мы писали о том, что в суд потянули главбуха его конторы "Организация Трампа", но пока в здание суда он сам заходит и выходит без конвоя и прочих почестей и возможно, это еще впереди, но тем не менее, действие трамповского таланта все же проявляется и сейчас.

Так, стало известно о том, что вчера в Лос-Анджелесе был арестован ближайший сподвижник Додика – Томас Барак. Это имя не было на слуху, но тем не менее, это – довольно серьезный дядя, просто он старался лишний раз не отсвечивать в прессе. Томас Барак, основатель международной инвестиционной фирмы Сolony Сapital, был обвинен в заговоре, препятствовании правосудию и предоставлении нескольких ложных заявлений Федеральному бюро расследований во время допроса в 2019 году.

Судя по тому, за что его сейчас арестовали, это лишь начало основного действа, ведь ложные показания, ставшие препятствием правосудию, стали побочным эффектом в ходе основного расследования. На самом деле, речь идет о продвижении интересов Объединенных Арабских Эмиратов через своего патрона – президента США. ФБР удалось добыть доказательство того, что через Барака был согласован текст речи, которую позже озвучил Трамп. То есть, Трампу написали речь в Эмиратах и он ее публично озвучил. Есть еще ряд фактов, являющихся предметом основного расследования, и вполне возможно, что Бараку предъявят обвинение и в шпионаже.

В общем, Трампа юзали разведки многих стран, начиная от РФ и заканчивая Эмиратами. Так всегда бывает, когда нарцисичный бездельник оказался на вершине власти. Впрочем, нам ли этого не знать? Но как показывает практика, эти деятели сначала вот так резвятся и веселятся, а потом – начинается массовый заезд в места, где на входе надо говорить: "Вечер в хату, ночки доброй!"

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