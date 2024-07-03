Венгерский премьер Виктор Орбан привез в Киев китайскую заготовку о прекращении огня, которую пытался представить в новой упаковке. Это произошло сразу после саммита мира в Швейцарии, одной из домашних задач которой было готовить переговорный стол с РФ.

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Напередодні президент Зеленський казав, що готовий до перемовин з кремлем через посередника за формулою "зернового коридору": Київ та москва заочно спілкувалися за посередництва Стамбула, і фінальний документ був підписаний Україною та Туреччиною та окремо московитами та Туреччиною. Теоретично, Орбан міг би бути одним з таких перемовників щодо завершення війни.

Київ вже неодноразово говорив, що не можна затягувати війну на роки, й алгоритм мирної угоди повинен лягти на стіл протягом декількох найближчих місяців.

Але…

Україна не готова заморожувати війну по лінії фронту, — по суті саме це пропонував Орбан. Київ сьогодні має підтримку західного світу, який наполягає на звільненні окупантами українських територій.

Бундескланцлер Шольц виступив проти перемовин з росією по Україні, в тому числі — будь-яких територіальних поступок для РФ, бо "Росія не хоче миру".

Держдеп США навіть нагримав на Орбана за пропозицію з припинення вогню: будь-яка держава із впливом повинна сприяти повному виведенню російських військ з України.

Таким чином, вогнегасник наразі не знадобився угорському премʼєрові, і зустріч з українським президентом скоріше декларувала готовність почати говорити ніж стала демонстрацією контурів конкретної угоди.

Тепер слід стежити за подальшими перельотами угорського лідера: до Москви чи Пекіна? Це буде відповіддю на запитання, з якого боку він зайде до гасіння "кремлівської пожежі" невгамованих амбіцій, — напряму чи через старшого брата.

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