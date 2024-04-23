Опрос показал, как изменилась поддержка украинцев в Латвии через два года войны

Поддержка украинцев в Латвии остается стабильной и почти не изменилась в течение двух лет войны. Однако суммы пожертвований уменьшились.

В этом году 38,7% населения Латвии сделало пожертвование в поддержку Украины или беженцев войны. В сравнении, в прошлом году такой ответ дали 41,9%, а в 2022 году – 39,2%, сообщает lsm.lv.

Также отмечается уменьшение сумм пожертвований, но остается стабильным количество жертвователей.

По результатам опроса наиболее активными в оказании помощи украинцам и Украине оказались молодые жители Латвии. В частности, наибольшее количество пожертвований осуществлялось представителями таких возрастных категорий:

18-24 лет – 52,9%;

25-34 лет – 47,8%;

В других возрастных группах доля доноров колеблется от 30 до 38%.

Также активными донорами выступают лица с высшим образованием – их процент составляет 46,8%. Больше финансовой поддержки оказывают представители латвийской национальности – это 52,4% от общего числа опрошенных, тогда как среди других национальностей этот показатель составляет 19,1%. В то же время, в прошлом году на 4% больше латышей совершали пожертвования в поддержку украинцев.

Остается высокой доля лиц, участвующих в бойкоте товаров, производители которых не прекратили сотрудничества с Россией. Такую позицию высказали 31,8% опрошенных. Среди сторонников бойкота товаров также преобладают лица от 18 до 34 лет.

Эксперты объясняют уменьшение суммы пожертвований тем, что значительное количество беженцев уже успешно интегрировалось на рынок труда, поэтому сейчас меньше людей нуждаются в немедленной помощи.

В стране продолжают действовать всевозможные курсы для украинцев, в частности, языковые и открытия бизнеса, но общая поддержка со стороны общественности за два года войны снизилась. Однако Украина все еще нуждается в оборонной поддержке.

"Если мы сами не хотим когда-то нуждаться в таких пожертвованиях, то не стоит расслабляться и надо это делать и дальше. Надо помнить, что пока украинцы воюют, они борются не только за свою свободу, а за нашу", – отметил глава Рижского центра поддержки украинцев Петерис Грубе.

Ранее сообщалось, что правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине на 2024 год. Страна выделит почти 10 миллионов евро на восстановление Украины и поддержку ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Латвии Эдгарс Ринкевич поддержал удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам в России. Он заявил, что Украина имеет законное право избивать в ответ по территории страны-агрессора.

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