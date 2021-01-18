Наверное, уже всем понятно, что расследование обстоятельств захвата Капитолия в конце концов будет переформатировано в дело о мятеже и будет рассматриваться как таковой. Штурм Капитолия всего лишь эпизод заранее подготовленного плана. Проще говоря, Трамп изначально не собирался отдавать власть, чего бы то ему ни стоило. Более того, основа мятежа была заложена еще до самого дня голосования.

Ведь как ни крути, а за те несколько месяцев, когда определилась пара кандидатов на предстоящие президентские выборы, ни один опрос не показал, что Трамп опережает Байдена. Правда, и в 2016 году была такая же ситуация, но благодаря пока не формализованному факту получения Трампом перевеса, благодаря внешнему вмешательству, Трамп таки получил свою победу. Вернее, факт вмешательства в ход предвыборной кампании уже формализован и не требует дополнительных доказательств, а вот в чью именно пользу оно было осуществлено, юридически – не установлено.

Этот вопрос пока открыт, но тогда Трамп увидел, что правильно поставленной махинацией можно обойти фактические результаты волеизъявления. Напомним, невзирая ни на что, за Хилари Клинтон проголосовало больше американцев, чем за Трампа и в общем, был сформирован опасный прецедент, зашитый в устаревшую избирательную систему США. Тем не менее, Трамп уверовал в то, что если этот номер прошел один раз, то и второй раз – тоже пройдет.

Правда, новая ситуация требовала новых приемов и они были разработаны. Трамп и его команда понимали, что результаты опросов можно называть подтасовками или чем-то подобным, но тем не менее, это был важный индикатор. Ведь опрашивали разные агентства и СМИ, но все они давали победу Байдену с большим или меньшим отрывом. Это говорило о том, что нужно придумать схему, которая даст возможность обойти такой расклад, как и четырьмя годами ранее.

За основу плана был взят известный факт абсолютной разницы в оценке ситуации с короной. Если Байден призывал своих избирателей беречься, то Трамп генерировал пофигизм, что и можно было наблюдать 6 января, когда почти все его сторонники были без масок. Но в плане избирательных технологий, это выглядело следующим образом.

Трамп неоднократно обращался к своим сторонникам с призывом голосовать лично и не голосовать по почте. Поначалу такие призывы казались дикими и абсурдными, но на самом деле это была часть плана. Как мы помним, даже инфицирование Трампа, который был излечен "волшебным коктейлем" или препаратом, изготовленным из антител одного из семи, обнаруженных в США человек, обладающих феноменальным набором антител, способных уничтожать любой коронавирус, в том числе и тот, который вызвал пандемию, не изменило его позиции.

Тогда мы, и не только мы, обратили внимание на то, что даже самые упоротые неверующие в опасность короны люди, изменяли свое мнение, когда хватали его сами. А вот с Трампом этого не произошло. Не удивительно, что стал вопрос о том, на самом ли деле Трамп переболел и не устроил ли он цирковое шоу для того, чтобы перед выборами смягчить критику за корону. Мол "и я переболел, чего вы от меня хотите"?

Но на самом деле ситуация выглядела иначе. Уже тогда был разработан план, который Трамп должен был проигрывать таким образом, что его наплевательское отношение к короне не изменилось. И дело тут совсем не в том, что его бестолковая политика в этом вопросе сделала из США мирового антилидера по всем ключевым показателям. Все было намного проще.

Дело в том, что уже была понятна тактика оппонентов – демократов. Байден постоянно призывал своих сторонников голосовать удаленно и не являться на избирательные участки, чтобы не подвергать себя риском заражения или чтобы не заразить других, если ты уже подхватил вирус, а симптомы еще не проявились.

Такая очевидная и явная разница в тактике голосования дает важный визуальный эффект, на котором и была построена стратегия выборов. Инсайдеры говорят о том, что ее назвали "Красным миражом". Красный цвет здесь не ассоциируется с коммунистами или чем-то таким, просто красный – партийный цвет республиканцев, а синий – цвет демократов. Так вот, СМИ должны были показать "красную карту" для избирателей.

Эффект этот достигался тем, что в первую очередь происходит подсчет бюллетеней, которые подаются лично и эти данные сразу уходят в прессу, в том числе и в ту, которая имеет явный антитрамповский имидж. Более того, под избирательными участками находятся опросные команды, проводящие экзит полы и они тоже видят людей, которые приходят голосовать самостоятельно, но не видят и не могут видеть то, что приходит по почте.

Все это вместе в конце дня голосования 3 ноября должно было дать "красную" карту США, а экзитпольщики должны были закрепить эту картину. Причем, все информационные источники получали истинную информацию, поскольку здесь всех использовали втемную. А дальше – ловкость рук. Охлос не сильно вникает в то, сколько там процентов голосов подсчитано, а просто на конец дня видит красную карту.

А фокус тут был в том, что люди привыкли видеть результаты голосования примерно в одно и то же время дня выборов или ночи следующего дня, но эти выборы сильно отличались от всего, что было раньше именно из-за пандемии. Подсчет голосов растягивается из-за огромного количества бюллетеней, пришедших по почте. А это в основном бюллетени демократического электората!

И вот в какой-то момент создается тот самый "красный мираж", когда голоса за Трампа уже максимально подсчитаны, а голоса за Байдена, пришедшие почтой, только начинают считать. В этот самый момент Трамп должен был обратиться к нации как победитель выборов. Потом, пришедшие почтой голоса планировалось нивелировать судебными исками. Да и вообще, у Трампа был опыт прошлых выборов, когда он передернул карты, а демократы не полезли в драку, поэтому была уверенность, что в этот раз все тоже сложится в его пользу.

А все рухнуло из-за пустяка. Ряд информационных каналов и в том числе – флагманский Фокс, перекрасили красную Аризону в синий цвет и тут разорвалась бомба. Трамп неуверенно толкнул речь о том, что он победил, но внимание к Аризоне было привлечено его истерикой, которую он закатал руководству канала и оттуда пояснили, что да – штат был красным до тех пор, пока не стали считать голоса по почте. И в этот момент этот механизм вскрылся. Пресса подхватила эту тему и стала трубить о том, что подсчитано совсем немного голосов и что подсчет продолжается, поскольку везде – масса бюллетеней, пришедших по почте.

И тут схема, предполагавшая слить почтовые голоса по тихому – рухнула. Да, их попытались оспорить, но уже публично и под пристальным вниманием. Понятно, что ничего из этого не вышло и вот именно в этот момент советники Трампа доложили ему, что шансов реализовать исходные планы – нет и что надо признавать поражение. И сразу после этого произошел небольшой внутренний переворот. Руди Джулиани сказал Трампу о том, что ничего не потеряно и что трусы не должны болтаться под ногами, а всю операцию должен возглавить он лично.

Ну а что было дальше – всем известно. Так что никакой мирной демонстрации в Капитолии – не было. Это было одним из элементов заранее разработанного и реализованного, к счастью – неудачно, заговора с целью государственного переворота. И все это следует вскрыть до последнего слова и поступка, чтобы дать правовую оценку.

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