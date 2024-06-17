"Он понимает, что это правильное решение": республиканцы уверяют, что Трамп поддерживает военную помощь Украине

45-й президент США Дональд Трамп в частных разговорах якобы поддерживает продолжение военной помощи Украине. Об этом заявила республиканка, сенатор от штата Айова Джонни Эрнст.

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Журналисты Bleeding Heartland пообщались с ней после собрания в мэрии Винтерсета (Айова) 14 июня. Отвечая на вопрос о многих республиканцах, которые против дальнейшей поддержки ВСУ (в эту группу, возможно, входит и сам Трамп), Эрнст сказала:

"На самом деле нет. Он [Трамп] довольно молчалив по этому вопросу, и просто в приватных разговорах он понимает, что это правильный поступок".

Неясно, когда именно произошли подобные разговоры. Но СМИ известно, что Эрнст последний раз видела экс-президента США 13 июня в Вашингтоне, когда он обедал с республиканцами Сената в Капитолии.

Напомним, что 53-летняя Джонни Эрнст входит в сенатскую группу по вопросам Украины и поддержала отправку летальной помощи за несколько лет до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022-го.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Публичные заявления Дональда Трампа говорят о его противоположной позиции. Недавно во время предвыборного мероприятия в Детройте политик раскритиковал масштабы поддержки Украины и, перекрутив факты, назвал президента Владимира Зеленского "лучшим агентом по продажам среди всех политиков". Трамп пообещал, что если победит на выборах, то "решит вопрос" еще до того, как "зайдет в Белый дом в роли президента".

– Ранее Трамп обещал в случае своей победы быстро закончить войну в Украине – в течение "24 часов", даже до вступления в должность.

– Также он говорил, что, будь он президентом Соединенных Штатов, а не Джо Байден, РФ якобы не напала бы на Украину, а ХАМАС – на Израиль.

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