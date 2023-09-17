'Он ошибается': глава МИД Британии ответил на заявления Джонсона о замедлении помощи Украине

Премьерство Бориса Джонсона отметилось для Великобритании значительными поставками вооружений для Украины в противостоянии с российскими захватчиками. Когда этот пост занял его преемник Риши Сунак, Лондон не изменил свою политику и это сказывается на крепких партнерских отношениях с Киевом.

Именно поэтому экс-премьер преувеличивает или ошибается, когда критикует правительство Соединенного Королевства за промедление и дозированные пакеты помощи. Об этом в комментарии SkyNews сказал министр иностранных дел Джеймс Клеверли, отвечая на разгромную публикацию Джонсона на Spectator.

"Мы были первыми в мире, кто передал боевые танки, другие страны мира потом последовали нашему примеру. Мы первыми взяли на себя обязательства по подготовке пилотов истребителей, затем другие страны последовали нашему примеру. Мы были первыми, кто взял на себя обязательства по тем ракетам дальнего радиуса действия, которые помогают украинцам в их борьбе на юге и юго-востоке Украины", – указал британский чиновник.

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Напомним, на прошедшей неделе Джонсон написал статью, в которой обратился к Западу с острой критикой за промедление с поставками военной помощи, слишком дорого обходящееся украинцам.

"Они хотят от нас только одного: оружия, чтобы завершить дело, и поэтому я просто не понимаю, почему мы продолжаем тянуть с этим делом. Так какого черта мы медлим? Как мы сможем посмотреть этим людям в глаза и объяснить задержку? На протяжении всей этой войны мы недооценивали украинцев и переоценивали Путина, и мы делаем то же самое сегодня", – эмоционально обозначил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Клевери выражал поддержку вступления Украины в НАТО по сценарию Швеции и Финляндии.

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