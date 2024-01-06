Российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен подали иск в 1 миллиард долларов против Украины. Компания ABH Holdings SA, связанная со структурами "Альфа-Банка", требует возместить ей ущерб от национализации украинских подразделений "Альфа-Банка".

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Автори позову стверджують також, що Україна розгорнула закулісну кампанію з дискредитації її головних акціонерів, висуває проти них хибні звинувачення та використовує методи "чорного PR", пише Віталій Портников для "Радіо Свобода".

Подання позову остаточно знищує міф про те, що Михайло Фрідман та Петро Авен "насправді" виступають проти війни в Україні, але побоюються заявляти про це, бо ж перебувають під тиском російського керівництва. Ще нещодавно Фрідман і сам пропонував Україні мільярд доларів – в обмін на зняття санкцій.

Але коли переконався, що санкцій позбутися не вдасться, вирішив не дати мільярд Україні, чия економіка зруйнована російським вторгненням, а спробувати відібрати мільярд. Цілком у стилі одного з найодіозніших російських олігархів, якого ще нещодавно вітали у рідному Львові і від якого не гребували брати гроші на проведення культового "Альфа-джазу".

Не жертва системи, а частина системи

Фрідман – не жертва системи, а частина системи. Його повернення до Москви продемонструвало, що можливі проблеми з безпекою в Ізраїлі у зв'язку з війною на Близькому Сході турбують олігарха набагато більше, ніж життя в одній країні з Володимиром Путіним.

До того ж цікаво, що подання позову проти України збіглося із переїздом Фрідмана до Росії – тобто олігарх може погоджувати свої дії з керівництвом цієї країни і принаймні демонструвати свою лояльність і участь у "спецоперації" – тільки на "економічному фронті".

І ця готовність робити дії, які, за великим рахунком, відповідають намірам Кремля, демонструє, що зусилля, пов'язані зі спробою вплинути на російських олігархів та змусити їх виступити проти війни, призвели до прямо протилежного результату.

Взаємозалежність та солідарність російського керівництва та олігархату, насправді, тільки збільшилася. При цьому самі олігархи – незважаючи на санкції Заходу – лише виграють від цієї солідарності. Укладачі Bloomberg Billionaires Index розповіли, що статки таких російських олігархів, як Володимир Потанін, Леонід Міхельсон, Вагіт Алекперов, Володимир Лісін, Алішер Усманов у черговому "санкційному" 2023 році збільшилися на мільярди доларів.

Є в цьому списку "везунчиків" і Фрідман із Авеном. Статки Фрідмана у 2023 році збільшилися на 652 мільйони доларів. Авен заробив ще 461 мільйон. Не мільярд, звісно, але приємно. І зрозуміло, чому у цій ситуації олігархи обирають підтримку Кремля і намагаються "роздягнути" Україну на тлі посилення російських ракетних атак та прагнення знищити важливі об'єкти української критичної інфраструктури.

Без прибутку Фрідман з Авеном у будь-якому разі не залишаться.