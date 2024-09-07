Около 190 воздушных шаров с отходами: КНДР снова забросала Южную Корею мусором. Фото

КНДР снова атаковала Южную Корею воздушными шарами с мусором. В этот раз Северная Корея запустила около 190 шаров, более половины из них были найдены в Сеуле и окрестностях.

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Со среды это уже четвертая атака после перерыва продолжительностью почти в месяц, в целом с конца мая по приказу из Пхеньяна в Южную Корею были запущены тысячи наполненных мусором и навозом воздушных шаров. О возобновлении кампании сообщило южнокорейское издание Yonhap.

С вечера пятницы, 6 сентября, к утру субботы Северная Корея запустила почти две сотни воздушных шаров с мусором, большинство из них летели в направлении столицы Южной Кореи, города Сеул.

"Северная Корея запустила около 190 воздушных шаров, наполненных макулатурой и другими отходами, в направлении юга в возобновленной кампании воздушных шаров, многие из которых были найдены в Сеуле и близлежащих районах, сообщили в субботу военные чиновники", – говорится в сообщении.

К моменту публикации материала, по данным южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов, около 100 из запущенных воздушных шаров приземлились в Сеуле и прилегающей к столице провинции Кёнги.

"В воздушных шарах не обнаружено никаких опасных материалов, содержащих только макулатуру, куски пластика и бутылки", – пишет Yonhap.

Наполненные мусором пули КНДР запускает четвёртые сутки подряд: после почти месячного перерыва их снова заметили в небе над Южной Кореей в среду, 4 сентября. В целом же с конца мая, когда Пхеньян прибег к таким экстравагантным атакам, КНДР запустила уже тысячи воздушных шаров с мусором. В Южной Корее считают эту кампанию "ответом" на антипхеньянские листовки, которые перебрасывают через границу с КНДР беженцы из этого тоталитарного государства и южнокорейские активисты.

"Сначала в этих воздушных шарах навоз отправляли на юг, позже его заменили макулатурой и пластиком, а затем использовали пластиковые бутылки. Перед последней кампанией был почти месячный перерыв, начиная с 10 августа. Северная Корея, похоже, возобновила кампанию из-за более последовательных поставок наполнения воздушных шаров", – пишет издание.

Южнокорейские военные на границе в ответ на "мусорные" атаки со стороны КНДР с 21 июля ежедневно включают через громкоговорители включают антисеверокорейские передачи. Это, а также листовки, перебрасываемые через границу на территорию КНДР, вызвало возмущение в Пхеньяне: там считают, что прорыв информационной изоляции, в котором находится население Северной Кореи, может представлять угрозу для режима Ким Чен Ына.

Напомним, после начала украинского наступления в Курской области в КНДР разразились обвинениями в адрес Украины. Северокорейский диктаторский режим, обеспечивающий Россию боеприпасами и ракетами для убийства украинцев, назвал курскую операцию ВСУ "непростительным актом террора".

Северная Корея пообещала поддерживать Россию в ее стремлении "защитить свой суверенитет". Также пропагандисты КНДР назвали операцию ВСУ в Курской области "результатом антироссийской конфронтационной политики США" и заявили, что боевые действия на Курщине якобы приближают Третью мировую войну.

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