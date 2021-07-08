Недавно писал в OBOZREVATEL о выходе перевода известной книги "Механизмы свободы: Пособие по радикальному капитализму" Дэвида Фридмана, либертарианца и сторонника анархо-капитализма.

Либертарианцы потому и называются так, что они против "большого правительства" (имеются в виду федералы), за сокращение налогов, за урезание социальных программ и решительно против любого вмешательства властей в личные, семейные и деловые решения людей. То есть придерживаются старых американских взглядов: каждый должен строить свою судьбу сам и ни на кого не рассчитывать, тем более на государство.

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Они близки по духу к республиканцам и даже святее их! Но жизнь показала, что их рецептами может быть вымощена дорога в ад. Понятное дело, что главными врагами республиканцы и либертарианцы (как и режим Путина) считают либералов (созвучие терминов может удивить, ибо политика этих направлений полярна), но вот как конкретно и ярко провела убийственные для сторонников Трампа параллели Кей Ди.

Предварю ее небольшой текст еще одной параллелью. Помните известный скетч о том, как русский патриот встает по будильнику американского или корейского смартфона, пьет импортный кофе, просматривая новости на импортном компе, чистит зубы импортной пастой и щеткой, садится в импортную машину и так далее? В итоге оказывается, что ничем отечественным он не пользуется ввиду отсутствия такового либо его низкого качества. Зарисовка Кей Ди недаром напоминает об этом.

Один день из жизни Сью, сторонницы Трампа…

Сью встает в 6 утра и наполняет кофейник водой, чтобы приготовить утренний кофе. Вода чистая и хорошая, потому что какой-то либерал-зеленый, чокнутый приверженец деревьев и защитник окружающей среды боролся за минимальные стандарты качества воды.

С первым глотком кофе она принимает свои ежедневные лекарства. Их можно принимать спокойно, потому что какой-то глупый комми-либерал боролся за их безопасность и за то, что они действуют так, как рекламируется.

Все лекарства за вычетом 10 долларов оплачиваются по медицинскому плану ее работодателем, потому что некоторые либеральные профсоюзы боролись с работодателями за оплату медицинской страховки – теперь Сью тоже получает ее.

Она готовит утренний завтрак, бекон и яйца. Бекон можно есть безопасно, потому что какие-то женоподобные либералы боролись за нормы, регулирующие мясную индустрию.

В душе Сью тянется за шампунем. На емкости точно указан каждый ингредиент и его количество в общем содержимом, потому что какой-то горластый либерал боролся за ее право знать, что она наносит на свое тело и сколько в этом содержится.

Сью одевается, выходит на улицу и глубоко вдыхает. Воздух, которым она дышит, чист, потому что какой-то не от мира сего защитник окружающей среды боролся за законы, запрещающие промышленным предприятиям загрязнять наш воздух.

Она идет к станции метро, чтобы ехать на работу. Метро субсидировано правительством. Это экономит ей значительные деньги на парковке и транспортных расходах, потому что некоторые чудаки-либералы боролись за доступный общественный транспорт, который дает каждому возможность жить и работать.

Сью начинает свой рабочий день. У нее хорошая работа с отличной оплатой, медицинскими льготами, выходом на пенсию, оплачиваемым отпуском и выходными, потому что некоторые ленивые либеральные члены профсоюзов боролись и даже умерли за эти стандарты работы. Работодатель Сью платит по этим стандартам, потому что не хочет, чтобы его сотрудники звонили в профсоюз.

Если Сью пострадает на работе или станет безработной, она получит компенсацию или пособие по безработице, потому что какой-то глупый либерал подумал, что она не должна потерять свой дом из-за временного несчастья.

Перерыв на обед и Сью нужно внести деньги на депозит, чтобы оплатить некоторые счета. Депозит застрахован на федеральном уровне FSLIC, потому что какой-то атеист-либерал хотел защитить деньги Сью от недобросовестных банкиров, которые разрушили банковскую систему, что привело к Великой депрессии.

Сью платит по ипотеке под гарантию Fannie Mae и по федеральной студенческой ссуде ниже рыночной, потому что какой-то элитарист либерал решил, что Сью и правительству будет лучше, если она получит образование и заработает больше денег в течение своей жизни.

Сью вернулась с работы. Этим вечером она планирует навестить отца в его сельском доме. Она садится в машину, одну из самых безопасных в мире, потому что некоторые либералы, ненавидящие настоящую Америку, боролись за стандарты безопасности.

Она приезжает в дом своего детства. Ее поколение было третьим, кто жил в доме, субсидируемом Управлением жилищного хозяйства фермеров, потому что банкиры не хотели давать сельские ссуды. В доме не было электричества, пока какой-то либерал из ненавистного "большого правительства" не сунул нос, куда не надо, и не потребовал электрификации сельской местности.

Она рада видеть отца, который сейчас на пенсии. Отец живет на социальное обеспечение и профсоюзную пенсию, потому что какой-то гнилой либерал, любитель вина и сыра*, добился того, чтобы он мог позаботиться о себе, и чтобы Сью не несла эту обузу.

Сью возвращается в машину, чтобы ехать домой, и включает ток-шоу по радио. Радиоведущий все время повторяет, что либералы – плохие, а консерваторы – хорошие. Он не упоминает, что республиканцы боролись против любой защиты и преимуществ, которыми Сью пользуется в течение своего дня. Сью согласна: "Нам не нужны либералы с их большим правительством, разрушающие нашу жизнь! В конце концов, я сама сделала себя и считаю, что каждый должен позаботиться о себе, как и я".

Примечание

* Штаты делятся на "пивные" и "винные". К первым, понятное дело, относятся кондовые республиканские, более бедные и менее образованные, дотационные, сидящие на шее у федерального бюджета, ко вторым, более культурным, демократические либеральные, доноры этого бюджета.

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