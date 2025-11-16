Согласно недавнему опросу Ipsos на вопрос относительно [не]удовлетворения тем, как функционирует демократия в их странах, соотношение НЕудовлетворенных и удовлетворенных составило в процентах:

во Франции – 60:19,

в США – 53:20,

в Великобритании – 51:26,

в Испании – 51:27,

в Италии – 49:26,

в Хорватии – 47:18,

в Нидерландах – 37:36,

в Польше – 31:40,

в Швеции – 15:65.

То есть из девяти стран, в которых состоялся опрос, только в двух оказалось НЕудовлетворенных меньше, чем удовлетворённых, остальные же семь - именно НЕудовлетворённые.

При этом:

во всех опрошенных 4 странах G7 НЕудовлетворенных демократией – не просто большинство, а большинство подавляющее,

как, кстати, и в Испании с Хорватией, которым, между прочим, есть с чем сравнивать, ведь диктаторы Франко и Тито, руководившие до самой смерти, умерли соответственно лишь в 1975-и и 1980-и годах после соответственно 36 и 35 лет беспредельной власти.

Анализируя результаты опроса, философ Сергей Грабовский, который их привел, отмечает:

"С тем, что [состояние демократии] ухудшилось, можно согласиться. Но почему? Не оттого ли, что существенно ухудшилось состояние демоса и он все больше становится похож на охлос?"

От себя же добавлю: да, полностью согласен. Не демосы, а охлосы.

Ибо так ли уж совсем недемократично победили в свое время на выборах фашисты из НСДАП во главе с Гитлером, а, если учитывать лишь "относительно последнее время", - [по хронологии] Лукашенко (первые разы), Путин (аналогично), ХАМАС, Янукович, партии Орбана и Фицо, странный Навроцкий и др.?

К счастью, в Украине главную роль играют, когда надо, не столько демократические процедуры, сколько революции – На граните, Оранжевая, Достоинства (за которыми уже потом едва поспевает с переменным успехом демократия), причем интервал между ними - весьма небольшой, даже в определенном смысле мизерный: то 14 лет, то 10.

Так что, если кто на "демос/охлос" хочет отреагировать наподобие сталинской цитаты насчет того, что других писателей у него нет, обращу внимание: а вот ПОТЕНЦИАЛЬНО АДЕКВАТНЫЕ НАРОДЫ - есть. Среди них - народ Украины.