Главная страна мира стремится сберечь мордорское ядерное оружие в надёжных руках, чтобы не расползлось. "ОК, — мысленно отвечает главный китаец. — Не расползётся."

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США, не давая Украине быстро растерзать россию, опасаясь тамошнего развала, фактически ведут дело к возвращению нашей войны с орками в состояние долгой и вялотекущей, стабильно ослабляющей мордор. Китайцев это вполне устраивает.

Си раскручивает свою армию не только ради Тайваня. Его основная цель значительно севернее. Причём пускать её в ход даже не понадобится. Уже сам факт её постоянной модернизации на таком геополитическом фоне вполне достаточен, чтобы большая и глупая россия, полностью увязшая в Украине, даже не трепыхнулась. Её можно будет брать практически всю и голыми руками. Не шантажируя словесно. Армия будет говорить за себя сама. Молча, но но так, что пуйло всё время будет слышать.

Запад таки сохранит путину лицо. Это лицо нарисовал мой давний друг Виталий Лотоцкий.