То, что ожидалось после ряда инцидентов с беженцами на Белорусско-Литовской границе, когда со стороны Беларуси в Литву начался поток нелегальных мигрантов из далеких Африки и Азии, а также после открытых угроз Лукашенко продолжить наводнять ЕС мигрантами, которые непонятно как материализовываются в Беларуси – случилось. Стремительное превращение РБ в лепрозорий ускорилось и теперь границы этого чумного барака станут более зримыми и реальными.

По заявлению пресс-секретаря министра обороны Руты Монтвиле, вооруженные силы Литвы начали строительство заграждения вдоль границы с Беларусью утром в пятницу. При этом она обвинила белорусские власти в том, что те намеренно организовала поток мигрантов из-за рубежа для их незаконного отправки в Европейский Союз через территорию Литвы. Уже возведен первый участок, длиной 500 метров и 1,8 метра в высоту, который представляет собой заграждение, выполненное из особого вида колючей проволоки.

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В дальнейшем, заграждения из колючей проволоки и другие заградительные средства будут устроены на всем участке литовской границы с Беларусью. В связи с экстренной ситуацией на границе, Литва обратилась к странам ЕС за помощью и она уже оказывается. Так Эстония предоставила своих пограничников для того, чтобы усилить литовскую границу. Ожидается, что по линии Евросоюза будут выделены средства для обустройства границы.

В это же время, президент Гитанас Наусада провел переговоры с президентом Греции Екатериной Сакеларопулу, где были подняты острые вопросы незаконной миграции. Греция имеет обширный опыт борьбы с таким явлением и потому для Литвы он оказался бесценным. Кроме собственно проблемы незаконной миграции, лидеры двух стран обратили внимание на то, что в Беларусь безответственно ввозятся беженцы из разных стран.

А В РБ же либо полностью отсутствует нормальная система здравоохранения, либо она настолько слаба, что не может эффективно реагировать на вызовы пандемии, а уж тем более – на вызов, связанный с особо вирулентным штаммом Дельта, который сейчас наносит урон странам, в которые он попал достаточно широким потоком. В этом случае беженцы могут нести еще и проблему, связанную с распространением вируса.

В любом случае, Литва уже предпринимает самые решительные меры против новой игры Путина и Лукашенко, а потому – развернула часть своих вооруженных сил у границы, где они осуществляют страховку пограничников. Такого в Литве за последние 30 лет не было ни разу. А тем временем, тирания Лукашенко все глубже в омут затягивает страну вместе с ее гражданами. Но тут уж ничего не поделаешь, поскольку граждане Беларуси имели год назад прекрасный шанс покончить с диктатурой Лукашенко, но упустили его.

Теперь, если расклад снова окажется благоприятным для свержения династии Лукашенко, вот так все мирно и с цветочками уже не будет. Луке стоит присмотреться к предсмертным кадрам о Чаушеску и Каддафи. Нечто подобное ждет и его, если только у белорусов не протухла воля. Надеемся, что нет, и мы еще увидим, кто там у них и как уходит на Гиляку, но пока там полный мрак.

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