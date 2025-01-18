"Очень предполагаемый лидер": кандидат в канцлеры Германии предположил, чего ждать от Трампа
Фридрих Мерц, кандидат на должность канцлера Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС, поделился своим видением возможного президентства Дональда Трампа и его влияния на Европу. По словам Мерца, Трамп является очень предсказуемым лидером, поскольку он всегда делает то, что обещает.
Это, по его мнению, позволяет Европе четко прогнозировать его действия, что, в свою очередь, может помочь ускорить необходимые реформы на континенте. Об этом сообщает Bloomberg.
"Он (Трамп, – ред.) думает то, что говорит, и делает то, что говорит", – сказал Фридрих Мерц.
Он также отметил, что президентство Трампа, несмотря на потенциальные вызовы, может стать шансом для Европы ускорить давно назревавшие реформы.
Кандидат в канцлеры отметил, что хотя второй термин Трампа вызывает опасения относительно возможного обострения трансатлантических торговых споров и прекращения военной помощи Украине, для Европы это может стать стимулом для проведения реформ.
Мерц считает, что возвращение Трампа является "последним призывом к действию" для Европейского Союза, чтобы он начал активно работать над восстановлением экономической конкурентоспособности и увеличением расходов на оборону.
"Трамп ускоряет процесс в Европе, который мы должны были совершить в любом случае... В этом смысле это также возможность для нас сделать правильные вещи", – добавил он.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп официально станет 47-м в истории главой государства в понедельник, 20 января, после инаугурации. Этот процесс состоит из нескольких основных этапов: церемонии присяги, провозглашения речи, парада и инаугурационного бала.
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