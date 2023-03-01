Обнаружил прохожий: на берег Ла-Манша выбросило 850 кг кокаина

На полуострове Котантен, расположенном на северо-западе Франции, местный житель, прогуливающийся по берегу Ла-Манша, обнаружил упаковку колоссальных размеров с кокаином. Вес содержимого почти достигал тонну – 850 кг. – мужчина вызвал полицию.

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Об инциденте сообщило издание RTL. По предварительным оценкам французских правоохранителей, стоимость найденного груза превышает 60 млн евро.

"Пакеты с кокаином были сложены в водонепроницаемые свертки, наполненные спасательными жилетами и другими плавматериалами. Эта находка беспрецедентно большая", – заметили в прокуратуре в Нормандии, куда было передано это дело.

Правоохранители предполагают, что такую крупную партию наркоторговцы были вынуждены выбросить во время внеочередной проверки судна. Учитывая, как они подготовили груз к "дальнему плаванию", вероятно, они рассчитывали поздней его подхватить.

Отметим, что через этого регион проходит один из нелегальных наркомаршрутов в Европу – а именно французский портовый город Гавр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители во время проверки обнаружили у пассажира легковушки 3 килограмма психотропов. Стоимость запрещенного вещества составляет около 1,5 млн грн.

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