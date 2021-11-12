Нужно отрубить пуповину от российской империи: как Литва смогла слезть с 'газовой иглы' Кремля

Глава комитета иностранных дел Сейма Литвы Жигимантас Павилионис рассказал, как его стране удалось стать энергетически независимой от России. Для этого были построены морские терминалы для нефти , а также терминалы для сжиженного газа.

После этого цены на газ упали в три раза, сказал политик в эфире ток-шоу "Право на власть" в четверг, 11 ноября. По словам Павилиониса, последней точкой стала ситуация, когда Владимир Путин пообещал Литве дешевые цены, если "Газпром" зайдет в страну.

"Путин нас обманул. Он сказал: зайдет "Газпром" в Литву – будете платить самые дешевые цены. Мы продали свой газопровод РФ и начали платить самую большую цену. И тогда мы поняли: это был обман, и, если мы уже завоевали свою независимость и стали членами ЕС и НАТО, нужно отрубать все каналы от РФ. Потому что, Россия – это оккупант, убийца", – сказал политик.

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В 2006 году, когда Литва только начинала создавать свой энергетический рынок, в США заявили, что не дадут Путину энергетическими инструментами убивать свободу других стран.

"Путин так огорчился, что закрыл нефтепровод "Дружба" в Литву. Сказал, что нужно починить. До сих пор чинит человек", – отметил Павилионис.

Он рассказал, что в Литве построили нефтетерминал в море и покупают нефть "откуда хотят". Кроме того, был создан терминал сжиженного газа. Тогда цены упали в три раза.

"Сейчас мы покупаем этот сжиженный газ отовсюду. Цена в три раза меньше, чем платите вы. Это цена рынка", – добавил политик.

Он отметил, что поначалу было сложно, особенно убедить народ в том, что отказаться от газа РФ – это необходимая мера. Политик поделился воспоминаниями, что, когда у него появился первый ребенок, в квартире было холодно и не было горячей воды.

"Это трудно, но ты получаешь свободу выбора, рынок, друзей – свободных от Вашингтона до Парижа", – сказал Павилионис.

Он призвал Украину также также не подсаживаться на газовую иглу России, а последовать примеру Литвы. Политик выразил убеждение, что у нашей страны есть все шансы стать одной из самых богатых в Европе.

"Мы за вашу свободу будем воевать. Мы понимаем: нет вообще выбора для таких стран, как ваша. Или вы погибнете под танками РФ или будете очень богатыми и свободными, как мы. Когда я смотрю на вашу землю и на ваших людей, я понимаю: вы будете одним из самых богатых народов Европы, если пойдете нашим путем. А если пойдете путем Путина, то просто будете рабами", – подчеркнул Павилионис.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Польша собирается полностью отказаться от поставок газа из России уже к 2023 году. С этого года Варшава не станет продлевать контракт с "Газпромом". Сделать это планируют с помощью газопровода Baltic Pipe.