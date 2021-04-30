Напередодні гіпотетичноі зустрічі Байдена та Путіна кадрові призначення у Білому домі навіть не натякають на те, що Байден готовий до якихось компромісів з Кремлем.

Сенат затвердив Вікторію Нуланд на посаду заступника держсекретаря США. Нуланд досі перебуває у "чорному списку" РФ, який передбачає заборону на в'їзд, у відповідь на персональні санкції США проти Росії.

Призначена заступниця держсекретаря США - це та сама Нуланд, проти якої російська пропаганда почала використовувати мем "печеньки Держдепу", коли під час майдану, вона, тоді помічниця держсекретаря США, роздавала сендвічі майданівцям, а також міліції, яка стояла по той бік барикад.

Додам, що після відставки Обами Нуданд займала критичну позицію до Трампа через його спроби замиритися з Путіним.

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