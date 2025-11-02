Генерал Каупо Розин – кроме работы на руководящих постах в эстонской разведке – возглавлял Аналитический центр Управления разведки и безопасности Штаб-квартиры НАТО, а также Киберкомандование Объединенных вооруженных сил НАТО, так что дело свое знает.

И говорит он, как сообщает немецкая Die Welt, об ожидаемом увеличении количества российских военных возле границ НАТО, которое будет содействовать внезапному вторжению России на территорию Альянса, в связи с чем соответствующая угроза (и особенно – нападения на страны Балтии) станет ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ самой высокой, а сейчас с учетом провокаций, пока что происходящих как проверка НАТОвской готовности к обороне, все уже находится "на стадии нуль".

При всем уважении вынужден заметить, что подобные настроения вряд ли вызывают в НАТО горячее желание прекратить войну в Украине как можно раньше, ибо нужно грамотно и тщательно подготовиться к войне после этого собственной, и Альянс (неторопливый и взвешенный, между прочим, как всегда) может тогда слишком быстро не успеть.

Ведь повсюду постоянно приближаются какие-то очередные выборы на каком-то уровне, и потому еще необходимо обязательно поддерживать определенные жизненные стандарты, к которым в каждой стране по-современному привыкло ее население – требовательное и прихотливое, а политически и религиозно-этнически весьма разнообразное…