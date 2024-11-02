Новым лидером Консервативной партии Британии вместо Сунака стала Кэми Баденок: что о ней известно

Консервативная партия Великобритании избрала нового лидера после поражения на парламентских выборах. Пост руководителя партии заняла Кэми Баденок.

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Она известна своей консервативной позицией и решительностью. Об этом пишут BBC, Associated Press и Guardian.

После поражения Консервативной партии на выборах партийцы искали нового лидера, способного восстановить ее позиции. За право возглавить партию Баденок соревновалась с Робертом Дженриком, еще более радикальным кандидатом, который отмечал антииммигрантскую риторику. Однако члены партии сделали выбор в пользу Бадёнок, набравшей 53 806 голосов, тогда как Дженрик получил 41 388 голосов.

Выборы 2024 года стали самым большим поражением для тори : партия потеряла более 200 мест в парламенте, оставив лишь 121 из 650 мест в Палате общин.

Баденок поставила своей целью восстановить репутацию партии до 2029 года, когда пройдут следующие выборы. Она признает ошибки предыдущих руководителей и призывает к честности и прозрачности, заявив, что "партия должна быть честной по поводу своих ошибок и несоответствий стандартам". Ее стратегия направлена на возвращение партии к власти и борьбу с лейбористским правительством, чтобы "привлечь его к ответственности" перед обществом.

Идеология Кэми Баденок базируется на принципах свободного рынка, низких налогов и личной ответственности граждан. Она неоднократно отмечала то, что стремится "перезагрузить" страну, надеясь на экономическое развитие и реформирование ключевых институтов.

Однако ее риторика иногда провоцировала споры. Так, Баденок заявляла, что "не все культуры имеют одинаковую ценность". Кроме того, она выступала против гендерно-нейтральных туалетов и критически высказывалась по поводу декретных выплат, называя их "чрезмерными". Она также скептически относится к планам правительства по сокращению выбросов углерода, считая, что подобные меры вредят экономике.

Что известно о Кэми Баденок?

Кэми Баденок родилась 2 января 1980 года в Уимблдоне, Большом Лондоне, в семье нигерийских иммигрантов. Детство провела в Нигерии. Она вернулась в Великобританию в подростковом возрасте и начала карьеру как программистка, прежде чем прийти в политику. В 2017 году Баденок стала членом парламента, а впоследствии занимала различные министерские должности, в частности, была министром равноправия и местного самоуправления. До этого она была членом правления жилищной ассоциации и занималась вопросами образования.

Кэми Баденок замужем за Хэмишем Баденоком, который работает в Deutsche Bank. Пара имеет троих детей. Ее муж тоже политически активен — он занимал должность советника в городском совете Уимблдона и даже пытался баллотироваться в парламент от консерваторов в Северной Ирландии. Сама Кэми Баденок идентифицирует себя как христианка и отмечает, что ее дед был методистским служителем в Нигерии, что повлияло на ее мировоззрение и духовные взгляды.

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