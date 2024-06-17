Новый президент Словакии намерен посетить Украину: что известно

Президент Словакии Петер Пеллегрини приедет в Украину. Его официальная инаугурация состоялась совсем недавно – 15 июня.

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До того, как стать во главе государства, Пеллегрини был спикером парламента. Он является соратником премьера Роберта Фицо, известного своими пророссийскими заявлениями. Запланированный визит в нашу страну подтвердил сам Пеллегрини в комментарии RTVS.

"Я планирую посетить все соседние страны, включая Украину", – сказал политик в воскресенье, 16 июня. Государствами-соседями Словакии также являются Польша, Чехия, Австрия и Венгрия.

Первую зарубежную поездку (по традиции, в Чехию) Пеллегрини совершит 26 июня.

Он указал на важность членства Словакии в Европейском Союзе и НАТО. Пеллегрини сказал, что это обеспечивает гражданам "экономический бум, свободу передвижения, общую валюту".

"А Словакия слишком мала, чтобы быть в состоянии защитить себя от возможной агрессии, поэтому НАТО дает нам защитный "зонтик", который позволяет нам чувствовать себя в большей безопасности. И таким он должен оставаться в будущем с геополитической точки зрения", – отметил президент.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, предыдущая президент Словакии Зузана Чапутова приезжала в Киев 10 мая с "прощальным" визитом. Всего она совершила четыре поездки в Украину за свою каденцию.

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