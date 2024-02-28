Новый оборонный план ЕС направлен на увеличение европейских военных закупок – Bloomberg

Европейский Союз планирует к 2035 году осуществлять около половины оборонных закупок внутри блока, изменив тенденцию закупки большей части военной техники у третьих стран. Эта цель является частью Европейской оборонно-промышленной стратегии исполнительной власти ЕС, которая также предусматривает совместные инвестиции, меры по обеспечению важных поставок и изменению кредитной политики Европейского инвестиционного банка.

Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на проект документа, с которым ознакомилось издание. Ожидается, что Европейская комиссия представит оборонную стратегию, которая все еще может быть изменена в течение ближайших недель.

Вторжение России в Украину выявило ограничение промышленности ЕС и ее зависимость от других стран по ключевым поставкам и оборонным возможностям. Евросоюз пытается увеличить производственные мощности и затраты после десятилетий недоинвестирования.

"Геополитические события указывают на неотложную необходимость для Европы взять на себя большую ответственность за собственную безопасность и быть готовой эффективно противостоять полному спектру угроз, с которыми она сталкивается. ЕС должен становиться сильнее игроком в сфере безопасности и обороны, а следовательно, более дееспособным источником безопасности не только для своих граждан, но и во благо международного мира и безопасности", – говорится в проекте документа.

Предложения в новой стратегии включают:

Минимально допустимый уровень для совместных закупок оборонного оборудования и изменение тенденций закупки военных систем у поставщиков, не входящих в состав ЕС;

Механизмы, гарантирующие, что критически важные поставки могут быть немедленно увеличены в случае дефицита или кризиса, а также оперативное выявление критических зависимостей от третьих стран;

расширение доступа промышленности к программам финансирования ЕС и установление новых партнерств в области обороны и безопасности;

Список флагманских проектов, на которых следует сосредоточить усилия и ресурсы.

Для координации усилий предлагают создать орган под названием "Совет по оборонно-промышленной готовности". Он будет контролировать критически важные продукты и цепочки поставок.

Кроме войны России против Украины, страны ЕС также сталкиваются с широко распространенными гибридными угрозами, включая кибератаки и диверсии, хакерские атаки на объекты критической инфраструктуры, говорится в проекте документа.

Согласно стратегии, ЕС должен иметь возможность массово производить оборонное оборудование, как боеприпасы и беспилотники. Европа также должна защитить свой доступ к морскому, воздушному, кибернетическому и космическому пространству.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выступил с инициативой сформировать в Европейском Союзе единую армию. По его мнению, такая структура могла бы сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов на европейском континенте.

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