Новый министр культуры Словакии возобновила сотрудничество с Россией и Беларусью: что происходит

Министерство культуры Словакии объявило о возобновлении сотрудничества с Россией и Беларусью. Решение новой главы ведомства Мартины Шимковичевой вступит в силу уже в понедельник, 22 января.

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Об этом сообщают СМИ Словакии. Они цитируют Шимковичеву, которая раньше предлагала словакам "попробовать найти общий язык".

Еще в марте 2022 года Минкульт этой страны объявил о прекращении любого общения и сотрудничества с Россией и Беларусью. Это был приказ министра Натальи Милановой. Словацкая чиновница сразу после начала войны в Украине осудила российскую агрессию.

Однако с переизбранием премьера Роберта Фицо в Минкульте была назначена новая глава. Это депутат Шимковичева. Напомним, что она скандально известна визитом в 2018 году в оккупированный Крым по российскому приглашению.

"В мире десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, художники и культура не должны платить за это", - сказала Шимковичева по поводу своего первого распоряжения о возобновлении сотрудничества со странами-агрессорами.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Словакии Роберт Фицо встретится с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде уже 24 января. Политик намерен подтвердить, что его страна не будет помогать Украине в военном плане, но предоставит гуманитарную помощь.

При этом ранее президент Словакии Зузана Чапутова призвала страны-партнеры передать Украине оружие. С таким обращением политика обратилась на фоне террора, который Россия устроила украинцам в последние дни.

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