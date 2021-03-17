Вчера вечером в американских СМИ появилась новость о том, что уже в ближайшее время могут быть введены санкции против нескольких стран, включая Россию, Китай и Иран, за попытки повлиять на выборы в 2020 году, о которых говорится в докладе разведки США, опубликованном вчера, 16 марта.

Эту информацию CNN подтвердили три чиновника в Госдепартаменте.

Как отмечает голос Америки, доклад должен быть в течение 45 дней рассмотрен генпрокурором США и Департаментом внутренней безопасности. Если они согласятся с выводами разведки, против России, Китая и Ирана могут быть введены новые санкции.

Эти меры могут включать блокирование доступа к собственности, финансовой системе США, запрет на инвестиции в компании, которые были причастны к вмешательству, а также запрет на въезд в США.

Почему эту новость не стоит воспринимать всерьез и все окончится очередным "пшиком"?

Во-первых, в рассекреченном докладе нет новой информации. Еще в сентябре прошлого года разведсообщество США в докладе Конгрессу называло эти страны среди тех, кто пытается вмешаться в президентскую гонку и повлиять на общественное мнение в США через публикации в СМИ и соцсетях.

При чем Китай и Иран якобы "топили" против Трампа, а РФ против Байдена.

Так что их можем сразу отбрасывать. С этими странами у администрации Байдена впереди долгие и сложные переговоры по крайне важным аспектам. С Пекином предстоит договориться о второй части торговой сделки, которую Трамп не успел завершить из-за начала коронакризиса. И осложнения накануне переговоров с Пекином, который уже преодолел экономические последствия от локдауна и демонстрирует уверенный экономический рост Вашингтонк точно не нужны.

С Тегераном предстоят переговоры о свёртывании его ядерной программы и возврату к "ядерной сделке " 2015 года, которая считалась главным достижением Обамы за 8 лет президентства в сфере международной безопасности. Иранский режим настроен решительно не "моргнуть" первым и ждет снятия санкций со стороны Вашингтона, а не введения новых. Тем более за что? За то что Тегеран пытался помочь победить Байдену?

Остается Россия. Здесь также не стоит ожидать ничего серьёзного, что может усугубить экономическое положение РФ. Тем более, что в докладе указано, что никаких практических действий по попыткам взлома серверов Демократической партии, как в 2016-м, или инфраструктуры выборов не было.

Так что все ограничится максимум внесением нескольких имён чиновников из спецслужб или компаний, аффилированных с ними.

Тут больше внутренней политики: очередной "наезд " на Трампа и создание его образа в СМИ как русского шпиона.

Даже в 2017-м году никаких серьёзных санкций против РФ за вмешательство в выборы введено не было. Хотя там поводы были намного более серьёзные.

Тем более помощь Кремля в переговорах с Тегераном по его ядерной программе также необходима Вашингтону. Напомню, и Китай, и РФ были участниками этой сделки, из которой Трамп вывел США в одностороннем порядке.

Наоборот, подобные заявления и даже "санкции" (если их введут) помогут консолидировать пропутинский электорат при помощи пропагандистской машины Кремля внутри России.

Так что все это разговоры и новости для внутренней аудитории. Ситуация Win-win. И для Байдена, и для Путина.

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