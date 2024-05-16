Новое правительство Нидерландов пообещало продолжить 'военную, политическую и моральную' поддержку Украины

Новая правительственная коалиция в Нидерландах заявила о завершении переговоров по формированию правительства. Представители коалиционных партий объявили основные векторы дальнейшей работы нового правительства.

Среди других декларируемых направлений деятельности нового правительства страны отмечается, что "Нидерланды продолжают поддерживать Украину политически, военно, финансово и морально против российской агрессии". Также в документе отмечается, что обязательный вклад НАТО – 2% ВВП на оборону страны – "должен быть закреплен законодательно".

Отчет о результатах переговоров по формированию нового правительства передан законодателям страны и королевскому дворцу. В то же время, кандидатура нового премьер-министра и лидера коалиции не названа. В коалиции заявили, что "дискуссии по этому поводу продолжатся на более позднем этапе переговоров".

Коалицию составили четыре партии – ультраправая "Партия свободы" PVV, "Народная партия за свободу и демократию" VVD (ее возглавляет действующий глава правительства Марк Рютте), центристская "Новый социальный контракт" (NSC) и партия "Фермерско-гражданское движение" BBB. Переговоры о новой коалиции и, соответственно, создании нового правительства, партии ведут с ноября прошлого года.

Если упоминание об Украине и НАТО в данном отчете достаточно лаконична, другие пункты договоренностей более подробны. Среди них описание политики относительно мигрантов, которую в ЕС уже назвали наиболее жесткой в Европе.

В частности, отмечается, что разрешение на получение убежища на неопределенный срок будет отменено, а разрешение на временное проживание будет значительно сокращено. Соискателей убежища, которым было отказано, "депортируют так быстро, настолько это возможно, в том числе принудительно". Также будет отменено так называемое воссоединение семьи.

Предлагаются также дополнительные требования к трудовым мигрантам из-за пределов ЕС, а за "незаконные механизмы трудоустройства" будут строго наказываться. Миграция на обучение ограничивается, а иностранным (не из стран ЕС) студентам предлагается повышение платы за обучение.

Как сообщал OBOZ.UA, Дания поставит первые самолеты F-16 Украине уже летом 2024 года, процесс будет продолжаться и осенью. После этого отправку истребителей в нашу страну планируют приступить к Нидерландам.

Также правительство Нидерландов приняло решение срочно выделить Украине дополнительные средства в рамках инициативы партнеров по предоставлению стране комплексов ПВО и артиллерийских боеприпасов. Речь идет о более чем €200 млн.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил с инициативой выкупить системы Patriot у государств, не желающих прямо передавать их Украине.

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